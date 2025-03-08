A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası Rakipleri Belli Oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda Yunanistan, Fransa ve İsviçre ile eşleşti.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 22:18
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 22:18
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası Rakipleri Belli Oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edeceği rakiplerini öğrendi. Tüm gözlerin çevrildiği kura çekimi, Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Stavros Niarchos Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Türkiye'yi bu önemli etkinlikte temsil edenler arasında Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Sportif Direktörü Alper Yılmaz ve A Milli Kadın Basketbol Takımı İdari Menajeri Yasemin Horasan yer aldı.

A Grubu'nda ev sahibi Yunanistan ile birlikte Fransa ve İsviçre ile eşleşen ay-yıldızlı ekip, zor bir grup elde etti. 2025 Avrupa Şampiyonası, bu yıl 40. kez düzenlenecek olup toplamda 16 ülke bu büyük etkinlikte yer alacak.

Şampiyona, Almanya’nın Hamburg, Çekya’nın Brno, İtalya’nın Bologna ve Yunanistan’ın Pire kentlerinde 18-29 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Grupları

A Grubu: Yunanistan, Türkiye, Fransa, İsviçre
B Grubu: Slovenya, Sırbistan, İtalya, Litvanya
C Grubu: Belçika, Çekya, Karadağ, Portekiz
D Grubu: Büyük Britanya, Almanya, İsveç, İspanya

Şampiyona Formatı

16 ülkenin katılacağı turnuvada, takımlar dörderli 4 grupta mücadele edecek. Her grubun ilk iki sırasını alan takımlar, çeyrek finale yükselme hakkı elde edecek. A Grubu maçları Pire'de, B Grubu maçları Bologna’da, C Grubu maçları ise Brno’da oynanacak. D Grubu maçları Hamburg’da gerçekleştirilecek.

Çeyrek finaller, 24-25 Haziran tarihlerinde, yarı finaller ise 27 Haziran’da yapılacak. Turnuvanın büyük finali ise 28 Haziran’da Pire'deki Barış ve Dostluk Salonu'nda gerçekleşecek.

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