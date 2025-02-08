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A Milli Kadın Basketbol Takımı Romanya Maçına Hazır

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Romanya ile yapacağı Avrupa Şampiyonası elemeleri maçı için hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 22:15
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 22:15
A Milli Kadın Basketbol Takımı Romanya Maçına Hazır

A Milli Kadın Basketbol Takımı Romanya Maçına Hazır

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 6. hafta maçında yarın deplasmanda Romanya ile karşılaşmak üzere hazırlıklarını tamamladı. Ploieşti kentindeki Olimpia Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanda, ay-yıldızlılar, ısınma hareketlerinin ardından şut çalışması yaptı.

Ekrem Memnun: "Kazanmak Başka Bir Şey Düşünmüyoruz"

Karşılaşmanın öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan başantrenör Ekrem Memnun, gruptaki son maçları olan İzlanda karşılaşmasının zor geçtiğini belirtti. "Sonunda kazandık. Kazanmak önemliydi. Amacımız grupta 6'da 6 yapmak. Romanya ile İstanbul'daki maçımızı farklı kazanmıştık. Ancak şimdi onların sahasında oynayacağız. Milli maç herkes için önemli ve iyi mücadele etmeliyiz. Biz daha iyi bir takımız ve kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Romanya ile Geçen Maçın Değerlendirmesi

Romanya ile İstanbul'da oynadıkları önceki maçta 101-54 galip geldiklerini hatırlatan Memnun, "Onların gruptaki iddiası kalmadı ve biz de şampiyonaya gitmeyi garantiledik. Ancak oyuncularımızın bu maça farklı baktığını biliyorum. Bu maçtan oyuncu havuzumuzu artırarak, kendi oyunumuzu geliştirmek istiyoruz. Ayrıca uzun zamandır 6'da 6 yapamadığımızı göz önünde bulundurarak, bunu başarmak istiyoruz." dedi.

Hedefler ve Sorumluluklar

Memnun, kadın basketbolunda büyük hedeflere sahip olduklarını vurgulayarak, "Büyük turnuvalarda olmak ve başarılı olmak yanı sıra, genç kızlarımızı basketbola teşvik etmek istiyoruz. Bu anlamda oyuncularımızın üstlenmesi gereken büyük sorumluluklar var. Türk kadın basketbolunun mirasına layık bir oyun oynamak en önemli hedeflerimizden biri." şeklinde konuştu.

Kaptandan Harruculayan Açıklamalar

A Milli Takım kaptanı Ayşe Cora, İzlanda karşısında geçirdikleri zorlu mücadeleyi hatırlatarak, "İzlanda maçı tahminimizden daha zor geçti. Yarınki maçta daha iyi oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Deplasmanda oynamanın zorluklarını göz ardı etmememiz gerekiyor." dedi.

Romanya ile Türkiye arasında oynanacak maç yarın TSİ 19:00'da başlayacak.

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