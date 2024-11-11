A Milli Kadın Basketbol Takımı Slovakya'yı 65-50 Yenerek Finallere Katıldı

A Milli Kadın Basketbol Takımı Slovakya'ya Geçit Vermedi

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 4. maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda Slovakya'yı 65-50 mağlup ederek finallere katılmayı garantiledi. Maçın ardından, A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan ve Kadın Milli Takımlar Direktörü Nilay Kartaltepe, takımın hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yasemin Horasan'dan Maç Değerlendirmesi

Maça iyi başladıklarını belirten Yasemin Horasan, "Slovakya maçının zor olacağını biliyorduk. Kızlar, çok iyi mücadele etti. Herkes bu maçın öneminin farkındaydı. Herkesi tebrik ediyorum. Şubatta iki maçımız daha var. Şampiyonaya katılmaya hak kazandık. Bunlardan dolayı çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Şampiyonası'nın zorluğuna da dikkat çeken Horasan, "Bir hedefimiz de şampiyonaya namağlup bir şekilde katılmak." dedi.

Nilay Kartaltepe'nin Mutluluğu

Kazandıkları için mutlu olduklarını ifade eden Nilay Kartaltepe ise, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Müthiş bir seyirci önünde oynadık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok önemli bir galibiyetti. Gruba namağlup bir şekilde devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kartaltepe, Şubat ayında iki maç daha oynayacaklarını vurgulayarak, "Daha iyi torbalarda olmak istiyoruz. Namağlup bir şekilde gruptan çıkmak istiyoruz. Adım adım gitmek istiyoruz." diye ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.