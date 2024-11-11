DOLAR
34,33 0,13%
EURO
36,74 0,1%
ALTIN
2.968,05 0,06%
BITCOIN
2.742.144,6 -0,89%

A Milli Kadın Basketbol Takımı Slovakya'yı 65-50 Yenerek Finallere Katıldı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovakya'yı 65-50 mağlup ederek 2025 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 00:09
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 00:09
A Milli Kadın Basketbol Takımı Slovakya'yı 65-50 Yenerek Finallere Katıldı

A Milli Kadın Basketbol Takımı Slovakya'ya Geçit Vermedi

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 4. maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda Slovakya'yı 65-50 mağlup ederek finallere katılmayı garantiledi. Maçın ardından, A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan ve Kadın Milli Takımlar Direktörü Nilay Kartaltepe, takımın hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yasemin Horasan'dan Maç Değerlendirmesi

Maça iyi başladıklarını belirten Yasemin Horasan, "Slovakya maçının zor olacağını biliyorduk. Kızlar, çok iyi mücadele etti. Herkes bu maçın öneminin farkındaydı. Herkesi tebrik ediyorum. Şubatta iki maçımız daha var. Şampiyonaya katılmaya hak kazandık. Bunlardan dolayı çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Şampiyonası'nın zorluğuna da dikkat çeken Horasan, "Bir hedefimiz de şampiyonaya namağlup bir şekilde katılmak." dedi.

Nilay Kartaltepe'nin Mutluluğu

Kazandıkları için mutlu olduklarını ifade eden Nilay Kartaltepe ise, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Müthiş bir seyirci önünde oynadık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok önemli bir galibiyetti. Gruba namağlup bir şekilde devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kartaltepe, Şubat ayında iki maç daha oynayacaklarını vurgulayarak, "Daha iyi torbalarda olmak istiyoruz. Namağlup bir şekilde gruptan çıkmak istiyoruz. Adım adım gitmek istiyoruz." diye ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni Hazırlık Maçında Mağlup Etti
2
A Milli Kadın Basketbol Takımı Slovakya'yı 65-50 Yenerek Finallere Katıldı
3
Başakşehir Başkanı Gümüşdağ: 'Kopenhag Maçından Üzerine Güzel Bir Müsabaka Olmuştu'
4
Acun Ilıcalı'dan Şampiyonluk Mesajı ve Galatasaray'a Sert Tepki
5
A Millî Kadın Basketbol Takımı, Slovakya'yı Farkla Geçti
6
Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'dan Beşiktaş Maçı Değerlendirmesi
7
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 11. Avrupa Şampiyonası'na Katılmayı Başardı

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek