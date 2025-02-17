A Milli Kadın Futbol Takımı, İrlanda Maçı Hazırlıklarına Başladı

A Milli Kadın Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti Maçına Hazırlanıyor

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Uluslar B Ligi 2. Grup'un ilk haftasında İrlanda Cumhuriyeti ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. 21 Şubat Cuma günü deplasmanda gerçekleşecek mücadele öncesi, ay-yıldızlı ekip İstanbul'da toplandı.

Milliler, İstanbul'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde dün bir araya geldi. İlk çalışmalarını bu akşam gerçekleştiren oyuncular, teknik direktör Necla Güngör Kırağası yönetiminde ısınma hareketleriyle antrenmana başladı.

İdman, top kontrolü ve çabukluk çalışmalarıyla devam ederken, futbolcular iki grup halinde top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. A Milli Kadın Futbol Takımı, 19 Şubat Çarşamba gününe kadar İstanbul'da hazırlıklarına devam edecek. Milliler, aynı gün öğle saatlerinde İrlanda Cumhuriyeti ile yapacağı müsabaka için Dublin'e gidecek.