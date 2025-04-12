Milli Güreşçi Kerem Kamal, Avrupa Şampiyonasında Altın Madalyayı Kazandı

Milli güreşçi Kerem Kamal, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 63 kiloda ikinci kez altın madalya kazandı.

Final mücadelesinde Kerem, Ermeni rakibi Karen Aslanyan ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu karşılaşmada, Kerem rakibini net bir şekilde 7-2 mağlup ederek, 2022'den sonra bir kez daha Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

25 yaşındaki genç güreşçi, bu zaferi ile Türkiye'ye, 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'ndaki ilk altın madalyasını kazandırmış oldu. Kerem Kamal'ın bu başarısı, Türk güreş tarihine geçecek bir anı olarak kaydedildi.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Kerem Kamal, grekoromen stil 63 kiloda altın madalya kazandı.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Kerem Kamal, grekoromen stil 63 kiloda altın madalya kazandı.