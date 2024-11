A Milli Kadın Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi Rakipleri Belli Oldu

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Rakipleri Açıklandı

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri, İsviçre'nin Nyon şehrindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

Gruplar ve Eşleşmeler

Kura çekiminin ardından Türkiye, B Ligi 2. Grupta İrlanda Cumhuriyeti, Slovenya ve Yunanistan ile eşleşti.

Müsabaka Tarihleri

Gruplardaki ilk ve ikinci müsabakalar, 19-26 Şubat 2025 tarihlerinde, üçüncü ve dördüncü müsabakalar 2-8 Nisan 2025, beşinci ve altıncı müsabakalar ise 28 Mayıs-3 Haziran 2025 tarihlerinde oynanacak.

Yükselme ve Düşme Durumları

B Ligi maçlarının ardından grup birincileri A Ligi'ne yükselecek. İkinci sırayı alan takımlar ise A Ligi'ni üçüncü sırada tamamlayan takımlarla play-off karşılaşması yapacak. Kazanan takımlar A Ligi'nde mücadele etme hakkını kazanırken, kaybedenler yoluna B Ligi'nde devam edecek.

B Ligi'ni en iyi 3. sırada bitiren iki takım, C Ligi'ni en iyi ikinci sırada tamamlayan iki takımla play-off oynayacak. Kaybeden taraf ise C Ligi'nde yoluna devam edecek. B Ligi'nin en kötü 2 üçüncü takım ve dördüncüler ise C Ligi'ne düşecek.

Diğer Eşleşmeler

B Ligi'ndeki diğer grup eşleşmeleri ise şu şekildedir: