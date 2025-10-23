A Milli Kadın Futbol Takımı UEFA Uluslar B Ligi'nde Kalmak İstiyor

CAN ÖCAL - A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncularından Melike Pekel ile Ece Türkoğlu, UEFA Uluslar C Ligi'ne düşmek istemediklerini söyledi. İki oyuncu, milli takımın yarın deplasmanda ve 28 Ekim Salı günü İzmir'de Kosova ile yapacağı maçlar öncesinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Melike Pekel: "Bu seviyeye gelmişken UEFA Uluslar C Ligi'ne düşmek istemiyoruz"

Melike Pekel, Kosova ile oynanacak iki maçın önemine vurgu yaparak, "Bu maçların öneminin farkındayız. Bu seviyeye gelmişken UEFA Uluslar C Ligi'ne düşmek istemiyoruz. Şu anda Türkiye'deki kadın futbolunun zirvesindeyiz. Buralarda olduğumuz için de mutluyuz. Buralara gelmek için çok emek verildi. Kosova ile oynayacağımız iki maçı da alıp, yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Rakip değerlendirmesinde Melike, "Hiçbir rakibi küçük görmüyoruz. Hocalarımızla beraber bütün rakipleri aynı şekilde analiz ediyoruz. Kosova'nın ligimizde 7 tane oyuncusu var. O oyuncuları iyi tanıyoruz. Onları analiz ettik. Ona göre hazırlandık. İyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum." dedi.

Melike, Türkiye'de kadın futbolunun son yıllarda gelişimine dikkat çekerek, geçmişteki eksikliklerle bugünkü altyapı ve sponsor desteğini karşılaştırdı. 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon ilk kez forma giydiği Galatasaray'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin kalitesinin arttığını vurguladı.

Ece Türkoğlu: "Seviye olarak C Ligi'nden daha üstünüz"

Ece Türkoğlu, Kosova maçlarının hem gelişim hem de değerlendirme fırsatı olduğunu söyleyerek, "Gelişimimizi görebileceğiz. Türkiye'de oynayan oyuncuları var. Analizlerini de yapıyoruz. Oyuncuları da yavaş yavaş tanıyoruz. Maç, oynamadan kazanılmıyor ama biz şu anda fiziksel ve zihinsel olarak çok iyi durumdayız. Onların bir tık üzerinde olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi İzmir'de oynanacak maçın takım için ayrı bir önemi olduğunu belirten Türkoğlu, takım atmosferi ve hazırlık sürecine dair, "Heyecanlıyız. Yazın bir kamp geçirmiştik. O sırada heyecanla rakibimizi bekledik. Takımın durumu çok iyi. Herkesin odaklandığını görüyorum. Hepimiz, işin ne kadar ciddi olduğunun farkındayız. Bu işi profesyonel olarak yapıyoruz. İyi çalıştığımızı düşünüyorum. Yüksek şiddetli antrenmanlar yaptık. Buraya aslında yorgun geldik ama şimdi hazır olduğumuzu düşünüyorum. Takımın enerjisi ve motivasyonu iyi. Sadece oynamak istiyoruz." dedi.

UEFA Uluslar B Ligi'nde fiziksel gücün önemine dikkat çeken Türkoğlu, yurt dışından gelen oyuncuların varlığına işaret ederek teknik yeteneğin yanında fiziksel düzeye de ulaşmaları gerektiğini vurguladı. 26 yaşındaki oyuncu, ayrıca kendi 5 yıllık ABD serüveninden döndüğünde Türkiye'deki kadın futbolunun geldiği noktadan etkilendiğini, büyük kulüplerin ve milli takımın desteğinin bu gelişimde belirleyici olduğunu ifade etti.

Her iki oyuncu da Kosova karşılaşmalarının kritik olduğunu ve UEFA Uluslar B Ligi'nde kalmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

