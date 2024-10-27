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A Milli Kadın Hentbol Takımı Karpat Turnuvası'nda Slovakya'ya Kaybetti

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Karpat Turnuvası'nda Slovakya'ya 36-31 mağlup oldu.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 18:55
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 18:55
A Milli Kadın Hentbol Takımı Karpat Turnuvası'nda Slovakya'ya Kaybetti

A Milli Kadın Hentbol Takımı Slovakya'ya Yenildi

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Romanya'da gerçekleşen Karpat Turnuvası'nda Slovakya ile karşı karşıya geldi. Maç, Cluj kentindeki BT Arena'da oynandı ve Türkiye, 36-31'lik skorla mağlubiyet yaşadı.

Karşılaşmanın Detayları

Karşılaşmanın ilk yarısını Slovakya, 19-18 önde tamamladı. İkinci yarıda ise rakibinin üstün performansını sürdüren Slovakya, maçı 36-31'lik skorla kazanarak turnuvadan galip ayrıldı.

Diğer Maçlar

A Milli Kadın Hentbol Takımı, turnuvada önceki karşılaşmalarında İsviçre'ye 36-27 ve Brezilya'ya ise 33-28 mağlup olmuştu.

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