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Galatasaray, Dinamo Kiev ile 3-3 Berabere Kalarak İlk 8 Yolunda Yaralandı

Galatasaray, Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'nde 16 turuna yükselme yolunda önemli bir puan kaybı yaşadı.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 20:51
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 20:51
Galatasaray, Dinamo Kiev ile 3-3 Berabere Kalarak İlk 8 Yolunda Yaralandı

Galatasaray, Dinamo Kiev ile 3-3 Berabere Kaldı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalarak doğrudan son 16 turuna yükselme şansında önemli bir yara aldı. RAMS Park'ta gerçekleştirilen mücadelede, sarı-kırmızılı ekip hızlı başladığı oyuna 6. dakikada Davinson Sanchez'in attığı gol ile öne geçti. Kısa süre sonra 22. dakikada Abdülkerim Bardakcı ile farkı ikiye çıkaran Galatasaray, devreyi 2-1 önde kapattı.

İkinci Yarıda Aksiyon Dolu Anlar

İkinci yarının başında VAR sayesinde Barış Alper Yılmaz'ın kırmızı kartı iptal edilip, Galatasaray lehine penaltı verilirken, Victor Osimhen 53. dakikada penaltıyı gole çevirerek durumu 3-1'e getirdi. Ancak, 68. dakikada Andriy Yarmolenko ile 3-2'ye gelen Dinamo Kiev, 81. dakikada bir kez daha Yarmolenko ile skoru eşitledi: 3-3.

Namağlup Ünvanı Korundu

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, namağlup ünvanını korusa da ilk 8 hedefinde yara aldı ve puanını 13'e yükseltti. İlk 6 maçını kaybeden Dinamo Kiev ise sezonun ilk puanını almayı başardı.

Galatasaray'ın Stoper Başarıları

Galatasaray'ın ilk iki golü stoper oyuncularından gelirken, Sanchez ve Abdülkerim önemli katkılar sağladı. Sanchez, Trendyol Süper Lig'de 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 gol attı. Abdülkerim ise toplamda 4 golle takımına destek verdi.

Osimhen'in Vuruşu

Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, bu sezon 19. resmi maçında 15. golünü attı. Napoli'den kiralanan Osimhen, Süper Lig'de 14 maçta 11, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 gol elde etti.

Galatasaray'ın Son İstatistikleri

Galatasaray, son 11 resmi maçında kale gururunu koruyamayarak rakiplerinin filelerini havalandırmasına engel olamadı. Kalesinde toplam 47 gol gören sarı-kırmızılı ekip, Dries Mertens ile de UEFA Avrupa Ligi tarihine geçerek en fazla maç oynayan futbolcu unvanına sahip oldu.

Taraftar Tepkisi ve Yangın Faciası

Müsabakada taraftar, kaleci Fernando Muslera'ya büyük tepkiler gösterdi. Dinamo Kiev'in 3 golüne engel olamayan Muslera, karşılaşmanın bitiminin ardından destek tezahüratları aldı. Ayrıca, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan yangın faciası dolayısıyla Galatasaray'ın attığı gollerin ardından müzik yayını yapılmadı.

Ukrayna Temsilcilerine Karşı Kayıplar Devam Ediyor

Galatasaray, Ukrayna takımlarıyla oynadığı 4. resmi maçta da galip gelemeyerek kötü istatistiğini sürdürdü. Dinamo Kiev ile son maçında 3-3 berabere kalması, Galatasaray'ın bu kulvarda yaşadığı sıkıntıları bir kez daha gözler önüne serdi.

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