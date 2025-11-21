A Milli Kadın Hentbol Takımı, Riyad 2025'te Üst Üste İkinci Şampiyonluğunu Kazandı

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları finalinde Kazakistan'ı 34-31 yenerek Konya 2021'den sonra üst üste ikinci şampiyonluğunu kazandı.

Yayın Tarihi: 21.11.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 15:48
A Milli Kadın Hentbol Takımı, Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları finalinde Kazakistan34-31 mağlup ederek, üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı.

Turnuva performansı ve final yolu

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunlarında Ay-yıldızlı ekip, Konya 2021’den sonra bir kez daha zirveye çıktı.

Milli takım, oyunlardaki ilk maçında İran36-28, ikinci maçında Maldivler'i 63-13, üçüncü maçında ise Gine'yi 36-24 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

Yarı finalde Özbekistan39-22 mağlup eden milli takım, finalde Kazakistan34-31 ile geçerek üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etti.

