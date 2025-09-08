A Milli Kadın Voleybol Takımı 2025 Dünya Şampiyonası'nda Dünya İkincisi Olarak Türkiye'ye Döndü

Tayland'daki 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda İtalya'ya 3-2 yenilerek gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 14:44
A Milli Kadın Voleybol Takımı 2025 Dünya Şampiyonası'nda Dünya İkincisi Olarak Türkiye'ye Döndü

A Milli Kadın Voleybol Takımı 2025 Dünya Şampiyonası'nda Dünya İkincisi Olarak Türkiye'ye Döndü

Tayland'ın başkenti Bangkok'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'ya 3-2 yenilerek dünya ikincisi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul Havalimanı'na gelerek yurda döndü. Millileri aileleri ve voleybolseverler karşıladı.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın Açıklaması

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, tarihi bir başarıya imza attıklarını belirterek: "2025 Dünya Şampiyonası'nda takımımız final oynamayı başardı ve tarihinde ilk kez gümüş madalya kazandı. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu ülkeye 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda kürsüde yer alarak bir ilki daha yaşatmak istiyoruz. Bize bu ilki yaşatan takıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Dün bütün ülke millilerimizin final maçını seyretti. Destekleriyle yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum."

Başantrenör Daniele Santarelli'nin Değerlendirmesi

Ay-yıldızlı ekibin başantrenörü Daniele Santarelli da elde edilen başarıdan gurur duyduğunu ifade etti. Santarelli, "Takımımla ve bizimle birlikte olan herkesle gurur duyuyorum" sözleriyle duygularını aktardı ve ekledi: "Ancak bizim kadar çok çalışanlar neler yapabileceğimizi ve neler başarabileceğimizi anlayabilir. Bütün yaz boyunca çok sıkı çalıştık. VNL ile Dünya Şampiyonası arasında limitlerimizi ne kadar zorladığımızı, ne kadar geliştiğimizi sizler de zaten ekranlarınızın başında bizleri izleyerek fark ettiniz. Bu yolun başında bir hayalimiz vardı. Bu hayalimizi gerçekleştirdiğimiz için çok çok mutluyum. Şu an biraz üzgün olmamızın sebebi şampiyonluğa bu kadar yakınken onu kaçırmamızdı. Onun dışında başardıklarımızdan, başaracaklarımızdan, limitlerimizi zorlamamızdan ve geldiğimiz noktadan bütün takımım adına çok mutluyum. 3 senedir birlikte çalıştığımız herkese teşekkür ediyorum. Çünkü harika işler başardık. Takımımla ve bizimle birlikte olan herkesle gurur duyuyorum."

Kaptan Eda Erdem Dündar'ın Mesajı

Kaptan Eda Erdem Dündar, yaşadıkları anın hayallerinin ötesinde olduğunu belirterek şunları söyledi: "Biz dünya şampiyonası hazırlıklarına başlarken bir hedef belirleyerek Tayland'a gittik. Kesinlikle madalya istiyorduk. Şu an hayallerimizin ötesinde bir an yaşıyoruz. Çok mutlu ve gururluyuz. Türk voleybolu için tarihi bir dönemdeyiz. Bu takımın, tarih yazan ekibin parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu takımın önünün daha çok açık olduğuna inanıyorum. Tüm ülkeye destekleri için çok teşekkürler."

İLGİLİ HABERLER

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
A Milli Kadın Voleybol Takımı 2025 Dünya Şampiyonası'nda Dünya İkincisi Olarak Türkiye'ye Döndü
2
Fenerbahçe, 14 Eylül'deki Trabzonspor maçı için Can Bartu'da çalıştı
3
Fatih Karagümrük-Kasımpaşa Maçı Başakşehir Fatih Terim Stadı'na Alındı
4
Alex Mumbru: EuroBasket 2025'te Almanya'nın Başında Olamayacak
5
Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü
6
Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'i Pafos'a satın alma opsiyonuyla kiraladı

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat