A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Bulgaristan Maçına Hazır

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'daki Dünya Şampiyonası'nda yarın Bulgaristan'la oynayacağı maça hazır; antrenman ve yayın bilgileri açıklandı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 17:00
Hazırlıklar Nakhon Ratchasima'da tamamlandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın ikinci maçında yarın Bulgaristan ile oynayacağı mücadele öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Milli takım, Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda yapılan antrenmana ilk 30 dakikası basına açık şekilde ısınma hareketleriyle başladı. Ardından oyuncular gruplara ayrılarak topla ısınma çalışmalarını sürdürdü.

Antrenmanın kapalı bölümünde ise Bulgaristan maçına yönelik taktik çalışma yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan, İspanya maçında forma giyen oyuncular salonda yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Müsabaka yarın TSİ 15.30'da başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın ikinci maçında yarın Bulgaristan'la oynayacakları mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda, Aslı Kalaç da yer aldı.

