A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Japonya ile Yarı Finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, TSİ 11.30'da Bangkok Huamark Spor Salonu'nda Japonya ile Dünya Şampiyonası yarı finalinde karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 08:44
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 08:44
Maç Detayları

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen 2025 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın yarı finalinde yarın Japonya ile karşılaşacak. Karşılaşma, Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda TSİ 11.30'da başlayacak.

Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde ABD'yi 25-14, 22-25, 25-14 ve 25-23 set skorlarıyla 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

İki Takımın Son Karşılaşmaları

Milli takım ile Japonya, son iki yılda FIVB Milletler Ligi ve Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde bir dizi maçta karşılaştı. Son dört maçın üçünü Japonya kazandı. Karşılaşma sonuçları şu şekilde:

Olimpiyat Oyunları Elemeleri:
2023 - Türkiye-Japonya: 3-1

FIVB Milletler Ligi:
2023 - Türkiye-Japonya: 2-3
2024 - Türkiye-Japonya: 2-3
2025 - Türkiye-Japonya: 2-3

Ferhat Akbaş Tarihe Geçti

Türk başantrenör Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya, çeyrek finalde Hollanda'yı 3-2 yenerek yarı finale yükseldi. Japonya organizasyonda 15 yıl sonra yarı finale çıkarken, Ferhat Akbaş da Dünya Şampiyonası tarihinde yarı finale yükselen ilk Türk başantrenör oldu.

Millilerin Turnuva Performansı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'yi 3-1 yenerken turnuvada ilk kez set vermiş oldu. Türkiye, E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile ile son 16 turundaki Slovenya maçlarını set vermeden kazandı. Milli takım, Dünya Şampiyonası'na katıldığı 2006'dan bu yana grup etaplarını yenilgisiz tamamlayamamışken, 2025 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda bu istatistiğini değiştirdi.

Diğer Yarı Final: İtalya - Brezilya

Organizasyonun güçlü ekiplerinden İtalya, çeyrek finalde Polonya'yı 3-0 mağlup ederek üst tura çıktı. Brezilya ise Fransa'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. İtalya-Brezilya mücadelesi aynı salonda TSİ 15.30'da başlayacak.

