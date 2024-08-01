A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Başarısı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Büyüleyici Bir Performans

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ikinci müsabakasında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyet, takıma büyük bir moral kaynağı oldu.

İlk Set Mücadelesi

Karşılaşma başlar başlamaz iki takım da puan almak için mücadele etti. Dominik Cumhuriyeti, etkili oyunuyla 8-4'lük bir üstünlük yakaladı. Molanın ardından, A Milli Takımımız biraz daha toparlansa da Dominik Cumhuriyeti, 11-17'lik farkla öne geçmeyi başardı. Vargas'ın sayıları, farkı azaltmaya çalışsa da ilk seti 25-21'lik sonuçla rakip kazandı.

İkinci Set ve Eşitlik

İkinci sete hızlı başlayan taraf, "Filenin Sultanları" oldu. Eda Erdem Dündar ve Melissa Vargas, takımımızın 7-3 öne geçmesini sağladı. Dominik Cumhuriyeti'nin ardından, A Milli Takımımız seri yakalayarak durumu 15-8 yapmayı başardı. Setin sonunda, milliler 25-18'lik skorla seti kazanarak durumu eşitledi.

Üçüncü Sette Üstünlük

Üçüncü setin başlangıcında da etkili olan A Milli Takımımız, 7-3'lük bir avantaj elde etti. Vargas ve diğer oyuncuların performansı ile farkı daha da yükseltti ve seti 25-22 kazanarak 2-1 öne geçti.

Dördüncü Set ve Maç Sonucu

Dördüncü sete de hızlı giren milliler, Zehra'nın sayısıyla 5-1 öne geçti. Kaptan Eda'nın ve Zehra'nın performanslarıyla, seti 25-15, maçı ise 3-1 kazanarak grup aşamasındaki ikinci galibiyetini elde etti.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yakından takip etti. Fransa ve Avrupa'nın çeşitli bölgelerinden gelen Türk taraftarlar, A Milli Kadın Voleybol Takımı'na büyük destek verdiler.

Milliler, C Grubu'ndaki son maçı 4 Ağustos Pazar günü (TSİ) 10.00'da İtalya ile oynayacak ve bu karşılaşma büyük bir heyecanla bekleniyor.