A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Rakipleri Belirlendi: E Grubu'nda Kanada, Bulgaristan ve İspanya!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Rakipleri Belli Oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan 2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda zorlu rakiplerle karşılaşacak. Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, millilerin E Grubu’nda Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile eşleştiği duyuruldu.
Turnuvanın Detayları
Turnuva, 22 Ağustos - 7 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. A Milli Takım, kura çekimi sonucunda seri başı olarak doğrudan E Grubu’nda yer alıyor. Grup karşılaşmalarının ardından ilk iki sırada yer alan 16 takım bir üst tura yükselecek. Son 16 turunda grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde eşleşecek ve çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek.
Grup Düzeneği
2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda gruplar şu şekilde oluştu:
- A Grubu: Tayland, Hollanda, İsveç, Mısır
- B Grubu: İtalya, Belçika, Küba, Slovakya
- C Grubu: Brezilya, Porto Riko, Fransa, Yunanistan
- D Grubu: ABD, Çekya, Arjantin, Slovenya
- E Grubu: Türkiye, Kanada, Bulgaristan, İspanya
- F Grubu: Çin, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Meksika
- G Grubu: Polonya, Almanya, Kenya, Vietnam
- H Grubu: Japonya, Sırbistan, Ukrayna, Kamerun
Şampiyonanın ilerleyen aşamalarında çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları da yapılacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarısını dört gözle bekliyoruz!