DOLAR
34,99 -0,14%
EURO
36,7 0,04%
ALTIN
2.971,36 0,26%
BITCOIN
3.755.832,63 -1,26%

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Rakipleri Belirlendi: E Grubu'nda Kanada, Bulgaristan ve İspanya!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'nda Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 12:04
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Rakipleri Belirlendi: E Grubu'nda Kanada, Bulgaristan ve İspanya!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Rakipleri Belli Oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan 2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda zorlu rakiplerle karşılaşacak. Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, millilerin E Grubu’nda Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile eşleştiği duyuruldu.

Turnuvanın Detayları

Turnuva, 22 Ağustos - 7 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. A Milli Takım, kura çekimi sonucunda seri başı olarak doğrudan E Grubu’nda yer alıyor. Grup karşılaşmalarının ardından ilk iki sırada yer alan 16 takım bir üst tura yükselecek. Son 16 turunda grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde eşleşecek ve çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek.

Grup Düzeneği

2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda gruplar şu şekilde oluştu:

  • A Grubu: Tayland, Hollanda, İsveç, Mısır
  • B Grubu: İtalya, Belçika, Küba, Slovakya
  • C Grubu: Brezilya, Porto Riko, Fransa, Yunanistan
  • D Grubu: ABD, Çekya, Arjantin, Slovenya
  • E Grubu: Türkiye, Kanada, Bulgaristan, İspanya
  • F Grubu: Çin, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Meksika
  • G Grubu: Polonya, Almanya, Kenya, Vietnam
  • H Grubu: Japonya, Sırbistan, Ukrayna, Kamerun

Şampiyonanın ilerleyen aşamalarında çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları da yapılacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarısını dört gözle bekliyoruz!

İLGİLİ HABERLER

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Letonyalı Basketbolcu Janis Timma 32 Yaşında Hayatını Kaybetti
2
Sivasspor, Keçiörengücü Maçına Hazır
3
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Rakipleri Belirlendi: E Grubu'nda Kanada, Bulgaristan ve İspanya!
4
Öğretmen Baba Kızına Futbol Kulübü Kurdu
5
Beşiktaş Duran Top Zaafını Aştıramıyor: 11 Puan Kaybı
6
Milli Sporcular 2024'te 7,294 Madalya Kazandı!
7
Yusuf Fehmi Genç'in Hedefi: 2028 Olimpiyatları'nda Madalya

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!