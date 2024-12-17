A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Rakipleri Belirlendi: E Grubu'nda Kanada, Bulgaristan ve İspanya!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Rakipleri Belli Oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan 2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda zorlu rakiplerle karşılaşacak. Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, millilerin E Grubu’nda Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile eşleştiği duyuruldu.

Turnuvanın Detayları

Turnuva, 22 Ağustos - 7 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. A Milli Takım, kura çekimi sonucunda seri başı olarak doğrudan E Grubu’nda yer alıyor. Grup karşılaşmalarının ardından ilk iki sırada yer alan 16 takım bir üst tura yükselecek. Son 16 turunda grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde eşleşecek ve çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek.

Grup Düzeneği

2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Tayland, Hollanda, İsveç, Mısır

Tayland, Hollanda, İsveç, Mısır B Grubu: İtalya, Belçika, Küba, Slovakya

İtalya, Belçika, Küba, Slovakya C Grubu: Brezilya, Porto Riko, Fransa, Yunanistan

Brezilya, Porto Riko, Fransa, Yunanistan D Grubu: ABD, Çekya, Arjantin, Slovenya

ABD, Çekya, Arjantin, Slovenya E Grubu: Türkiye, Kanada, Bulgaristan, İspanya

Türkiye, Kanada, Bulgaristan, İspanya F Grubu: Çin, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Meksika

Çin, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Meksika G Grubu: Polonya, Almanya, Kenya, Vietnam

Polonya, Almanya, Kenya, Vietnam H Grubu: Japonya, Sırbistan, Ukrayna, Kamerun

Şampiyonanın ilerleyen aşamalarında çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları da yapılacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarısını dört gözle bekliyoruz!