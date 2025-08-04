A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'ı 3-0 Yenerek Galibiyeti Elde Etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Sırbistan ile gerçekleştirdiği ilk karşılaşmayı 3-0'lık net bir skorla kazandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Tayland'da düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren milli takım, Gloria Sports Arena'da Sırbistan'la bir araya geldi.

A Milli Takım, oynadığı 3 seti de sırasıyla 25-18, 25-17 ve 25-23 skorları ile kazanarak maçı 3-0 galip tamamladı. Karşılaşmanın ardından oynanan ekstra set ise 25-21'lik skorla Sırbistan'a gitti.

Ay-yıldızlı ekip, 5 ve 6 Ağustos tarihlerinde Sırbistan ile iki hazırlık maçı daha yapacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Sırbistan ile oynadığı ilk maçı 3-0 kazandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Sırbistan ile oynadığı ilk maçı 3-0 kazandı.