DOLAR
40,66 0,11%
EURO
46,88 -0,39%
ALTIN
4.413,38 -0,08%
BITCOIN
4.682.650,81 -0,19%

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'ı 3-0 Yenerek Galibiyeti Elde Etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, hazırlık maçında Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti; ekstra sette ise Sırbistan galip geldi.

Yayın Tarihi: 04.08.2025 22:14
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 22:14
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'ı 3-0 Yenerek Galibiyeti Elde Etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Sırbistan ile gerçekleştirdiği ilk karşılaşmayı 3-0'lık net bir skorla kazandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Tayland'da düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren milli takım, Gloria Sports Arena'da Sırbistan'la bir araya geldi.

A Milli Takım, oynadığı 3 seti de sırasıyla 25-18, 25-17 ve 25-23 skorları ile kazanarak maçı 3-0 galip tamamladı. Karşılaşmanın ardından oynanan ekstra set ise 25-21'lik skorla Sırbistan'a gitti.

Ay-yıldızlı ekip, 5 ve 6 Ağustos tarihlerinde Sırbistan ile iki hazırlık maçı daha yapacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Sırbistan ile oynadığı...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Sırbistan ile oynadığı ilk maçı 3-0 kazandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Sırbistan ile oynadığı...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Sırbistan ile oynadığı ilk maçı 3-0 kazandı.

İLGİLİ HABERLER

BDDK Personel Alımı: Yeni Personel İçin Başvurular Başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 240 Milyon TL'lik Yatırım Fırsatı Başladı!

Marketlerdeki Poşet Sorununa Yeni Yaptırımlar Geliyor

O Üniversiteden %75 Burs Fırsatı! Tercihinizde Dikkat Edin!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'ı 3-0 Yenerek Galibiyeti Elde Etti
2
Sivasspor, Erzurumspor FK Maçına Hazırlanıyor
3
Tarihi Namazgah Güreşleri'nde Yıldıray Ekin Şampiyon Oldu
4
Milli Para Atletlerimizden İsviçre'de Büyük Başarı: 3 Altın Madalya
5
Trabzonspor'un Rakibi Atalanta, UEFA Gençlik Ligi İkinci Tura Yükseldi
6
Sivasspor, Kayserispor ile Kritik Maçta Karşılaşıyor
7
Samsunspor, Gaziantep FK'yi Ağırlıyor: Kritik Maç Öncesi Detaylar

Türkiye'de Para Transferlerine Şeffaflık: MASAK'ın Yeni Düzenlemeleri

2026'da Elektrik Faturaları 750 TL'yi Aşan Abonelerde İki Katına Çıkacak

Çay Fiyatlarına Çifte Zam! Ağustos Ayı Zamlı Fiyatlar

2025'te Özel Sağlık Sigortası Primleri Fırlıyor: İşte Tasarruf Formülü

BDDK Personel Alımı: Yeni Personel İçin Başvurular Başladı

Marketlerdeki Poşet Sorununa Yeni Yaptırımlar Geliyor

İzmir'de 19 Saatlik Su Kesintisi: Konak ve Bornova Mahalleleri Etkilenecek

Ağustos 2025 Emekli Promosyonları: Bankalar Arası Rekabet Arttı da arttı

Marketlerde Şekersiz Ürün Devrimi: Artık raflarda Yok!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 240 Milyon TL'lik Yatırım Fırsatı Başladı!

Emekli İkramiyesinde Tavan Açıklandı: 23.410 TL

O Üniversiteden %75 Burs Fırsatı! Tercihinizde Dikkat Edin!