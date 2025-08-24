A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da Bulgaristan'la karşılaşıyor

DOLAR
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'daki Dünya Şampiyonası'nda yarın TSİ 15.30'da Korat Chatchai Spor Salonu'nda Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak; maç TRT 1'de canlı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 08:58
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 08:58
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın ikinci maçında yarın Bulgaristan ile mücadele edecek.

Müsabaka, Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanacak ve TSİ 15.30'da başlayacak. Maç TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Milli takım, ilk maçında İspanya'yı 25-18, 25-20 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup etmiş; E Grubu'nda averajla ilk sırada yer alıyor. Bulgaristan ise ilk maçında Kanada'ya 3-1 mağlup oldu.

Grup karşılaşmalarının sonunda ilk iki sırada yer alan 16 takım üst tura yükselecek. Son 16 turunda grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde eşleşerek çeyrek finale kalma mücadelesi verecek. Çeyrek finalin ardından yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları oynanacak.

Maç Programı

Ay-yıldızlıların maç programı ise şu şekilde:

Yarın: TSİ 15.30 Türkiye-Bulgaristan

27 Ağustos Çarşamba: TSİ 12.00 Türkiye-Kanada

