A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da Dünya Şampiyonası'nda 'ilk' kürse odaklandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenecek FIVB Dünya Şampiyonasında tarihinde ilk kez kürsüye çıkmayı hedefliyor. Organizasyon 22 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve dünyanın en iyi voleybol ülkelerini bir araya getirecek.

Turnuva formatı ve grup aşaması

Kurada seri başı olarak doğrudan E Grubunda yer alan milli takım, Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile aynı grupta bulunuyor. Ay-yıldızlılar, grup maçları sonucunda ilk iki sırayı alması halinde son 16 turuna kalacak. Son 16 turunda grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde eşleşecek; ardından çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları oynanacak.

Milli takımın maç programı

Ay-yıldızlıların grup maçları programı şöyle:

23 Ağustos Cumartesi

TSİ 15.30 Türkiye - İspanya

25 Ağustos Pazartesi

TSİ 15.30 Türkiye - Bulgaristan

27 Ağustos Çarşamba

TSİ 12.00 Türkiye - Kanada

Milli takımın geçmiş performansı

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na ilk kez 2006'da katılan milliler, bu tarihten itibaren her 4 yılda bir düzenlenen organizasyonda arka arkaya 6'ıncı kez boy gösterecek. Milliler, turnuvayı 2006'da 10., 2010'da 6. (7 galibiyet 7 mağlubiyet), 2014'te 9., 2018'de 10., 2022'de 8. olarak tamamladı. Ay-yıldızlıların turnuvadaki en iyi derecesi 6'ncılıktır.

Kadro ve teknik ekip

Kaptan Eda Erdem Dündar, Dünya Şampiyonalarında 2006, 2010, 2018 ve 2022'de kadroda yer almıştı; Tayland'da ise 5'inci kez sahada olacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Cansu Özbay, Elif Şahin, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın, Yaprak Erkek, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Gizem Örge ve Eylül Akarçeşme Yatgın.

Başantrenör Daniele Santarelli, 2023 Avrupa şampiyonluğu kadrosundan 11 sporcuyu yeniden kadroya aldı: Gizem Örge, Cansu Özbay, Elif Şahin, Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu ve Ebrar Karakurt.

Gruplar ve maçların oynanacağı şehirler

Organizasyonda ülkeler 8 gruba ayrıldı; maçlar Bangkok, Phuket, Chiang Mai ve Nakhon Ratchasima kentlerinde yapılacak. A Milli Takım, E Grubu maçlarını Nakhon Ratchasima'da oynayacak.

Gruplar şu şekilde:

A grubu: Tayland, Hollanda, İsveç, Mısır (Bangkok)

B grubu: İtalya, Belçika, Küba, Slovakya (Phuket)

C grubu: Brezilya, Porto Riko, Fransa, Yunanistan (Chiang Mai)

D grubu: ABD, Çekya, Arjantin, Slovenya (Nakhon Ratchasima)

E grubu: Türkiye, Kanada, Bulgaristan, İspanya (Nakhon Ratchasima)

F grubu: Çin, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Meksika (Chiang Mai)

G grubu: Polonya, Almanya, Kenya, Vietnam (Phuket)

H grubu: Japonya, Sırbistan, Ukrayna, Kamerun (Bangkok)

Tarihçe ve ödüller

Organizasyon ilk kez 1952'de Sovyetler Birliği'nde düzenlendi. Şampiyona, voleybolun olimpik spor olarak kabul edildiği 1964'ten bu yana her dört yılda bir gerçekleştiriliyor. İlk turnuva şampiyonu Sovyetler Birliği olurken, ikincilik Polonya'ya, üçüncülük ise Çekya'ya gitti. Son iki şampiyonluğu ise Sırbistan elde etti. 2022 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Brezilya ikinci, İtalya üçüncü oldu.

Madalya dağılımı ise şu şekilde oldu:

Sovyetler Birliği 5 2 1 8

Japonya 3 3 1 7

Küba 3 1 0 4

Çin 2 3 1 6

Rusya 2 0 3 5

Sırbistan 2 0 0 2

ABD 1 2 2 4

İtalya 1 1 1 3

Brezilya 0 4 1 5

Polonya 0 1 2 3

Peru 0 1 1 2

Romanya 0 1 0 1

Güney Kore 0 0 2 2

Çekoslovakya 0 0 2 2

Kuzey Kore 0 0 1 1

Sırbistan-Karadağ 0 0 1 1

Turnuvanın öne çıkan ismi

Son iki organizasyonun MVP'si Tijana Boskovic oldu. Boskovic, 2018 ve 2022'de Sırbistan'ın şampiyonluğunda kilit rol oynadı.

MVP listesi (1982'den itibaren):

1982 - Lang Ping (Çin)

1986 - Yang Xilan (Çin)

1990 - İrina Kirillova (Sovyetler Birliği)

1994 - Regla Torres (Küba)

1998 - Regla Torres (Küba)

2002 - Elisa Togut (İtalya)

2006 - Yoshie Takeshita (Japonya)

2010 - Yekaterina Gamova (Rusya)

2014 - Kimberly Hill (ABD)

2018 - Tijana Boskovic (Sırbistan)

2022 - Tijana Boskovic (Sırbistan)