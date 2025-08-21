A Milli Kadın Voleybol Takımı Tayland'da İspanya Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Hazırlıkların detayları ve program

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Milli takım, 23 Ağustos Cumartesi günü Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenmanın ilk bölümü, ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı. Sporcular daha sonra iki gruba ayrılarak topla ısınma çalışmalarıyla hazırlıklarını derinleştirdi.

İdmanın kapalı bölümünde ise İspanya maçının taktik çalışması yapıldığı öğrenildi. Teknik ekip, maç planı üzerinde özel uygulamalar ve düzenli tekrarlarla ekibi maça hazırlıyor.

Yarın başlayacak organizasyon, planlandığı şekilde 7 Eylül'de sona erecek.

