A Milli Kadın Voleybol Takımı Tayland'da İspanya Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Nakhon Ratchasima'da Korat Chatchai Spor Salonu'nda 23 Ağustos'taki antrenmanla İspanya maçının taktik çalışmalarını sürdürdü. Organizasyon 7 Eylül'de sona erecek.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 18:45
A Milli Kadın Voleybol Takımı Tayland'da İspanya Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

A Milli Kadın Voleybol Takımı Tayland'da İspanya Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Hazırlıkların detayları ve program

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Milli takım, 23 Ağustos Cumartesi günü Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenmanın ilk bölümü, ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı. Sporcular daha sonra iki gruba ayrılarak topla ısınma çalışmalarıyla hazırlıklarını derinleştirdi.

İdmanın kapalı bölümünde ise İspanya maçının taktik çalışması yapıldığı öğrenildi. Teknik ekip, maç planı üzerinde özel uygulamalar ve düzenli tekrarlarla ekibi maça hazırlıyor.

Yarın başlayacak organizasyon, planlandığı şekilde 7 Eylül'de sona erecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarına devam...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarına devam etti. Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda yapılan antrenmanı A Milli Kadın Voleybol Takımı Baş Antrenörü Daniele Santarelli takip etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarına devam...

