A Milli Takım, ABD Yolculuğuna Çıktı

A Milli Futbol Takımı, özel maçlarda ABD ve Meksika ile karşılaşmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket etti. Takım, İstanbul Havalimanı VIP Terminali'nden özel uçakla Boston kentine uçarak yola çıktı.

Kafilede Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da yer aldı. Takımın teknik ekibi ve futbolcular, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanın ardından İstanbul Havalimanı'na geçtiler.

A Milli Takım, 3-6 Haziran tarihlerinde, MLS ekiplerinden New England Revolution'ın Foxborough kentindeki tesislerinde maç öncesi hazırlıklarını gerçekleştirecek. 6 Haziran tarihinde kara yoluyla ABD maçının oynanacağı Hartford'a geçecek olan milliler, aynı gün teknik direktör Vincenzo Montella ve bir oyuncuyla birlikte basın toplantısı düzenleyecek.

Milliler, 7 Haziran Cumartesi TSİ 22.40'ta ABD ile karşılaşacak. Ardından, 8 Haziran Pazar günü Meksika ile oynanacak müsabaka için hava yoluyla Kuzey Carolina'ya geçecek olan ay-yıldızlılar, 11 Haziran Çarşamba TSİ 04.00'te Meksika ile karşılaşacak ve maçın ardından İstanbul'a dönecek.

ABD ve Meksika'yla özel maçlarda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket etti.

ABD ve Meksika'yla özel maçlarda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket etti.