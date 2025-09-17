13. Avrupa Üniversitelerarası Masa Tenisi Şampiyonası Burdur'da Sona Erdi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen 13. Avrupa Üniversitelerarası Masa Tenisi Şampiyonası, Burdur'da tamamlandı. Organizasyon, Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) tarafından, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu koordinasyonuyla 11-16 Eylül tarihlerinde yapıldı.
Şampiyonaya Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen 132 sporcu katıldı ve karşılaşmalarda kıyasıya yarıştı. Dereceye giren sporcuların madalyaları, törene katılan protokol üyeleri tarafından takdim edildi.
Madalyaları veren protokol üyeleri: Burdur Vali Yardımcısı Ökkeş Faruk Karakurt, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar ve diğer yetkililer.
Dereceye Giren Sporcular
Çift Kadınlar
1- Jiaqi Meng-Tin Tin Ho (Nottingham Üniversitesi-İngiltere)
2 - Katarina Strazar-Lea Paulin'in (Ljubljana Üniversitesi-Slovenya)
3 - Lilian Li-Agatha Avezou (Paris Descartes Üniversitesi-Fransa)
3- Helga Adel Dari-Anna Fejos (Pecs Üniversitesi-Macaristan)
Tek Kadınlar
1- Anna Wegrzyn (Wroclaw Ekonomi Üniversitesi-Polonya)
2- Katarzyna Wegrzyn (Wroclaw Ekonomi Üniversitesi-Polonya)
3- Jiaqi Meng (Nottingham Üniversitesi-İngiltere)
3- Tin Tin Ho (Nottingham Üniversitesi-İngiltere)
Çift Erkekler
1- Sebestyen Kovacs-David Molnar (Pecs Üniversitesi-Macaristan)
2- Artur Grela-Szymon Kolasa (Zamojski Akademisi-Polonya)
3- Yanick Thibault Taffe-Sam Boccard (Lozan Üniversitesi-İsviçre)
3- Hakan Işık-Uğurcan Dursun (İstanbul Aydın Üniversitesi-Türkiye)
Tek Erkekler
1- Szymon Kolasa (Zamojski Akademisi-Polonya)
2- Rundong Liu (Pantheon Sorbonne Üniversitesi-Fransa)
3- Martin Truncek (Hradec Kralove Üniversitesi-Çekya)
3- Jan Zandecki (Zamojski Akademisi-Polonya)