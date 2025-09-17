13. Avrupa Üniversitelerarası Masa Tenisi Şampiyonası Burdur'da Sona Erdi

11-16 Eylül'de MAKÜ'de düzenlenen 13. Avrupa Üniversitelerarası Masa Tenisi Şampiyonası, 132 sporcunun katılımıyla Burdur'da tamamlandı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 12:49
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen 13. Avrupa Üniversitelerarası Masa Tenisi Şampiyonası, Burdur'da tamamlandı. Organizasyon, Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) tarafından, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu koordinasyonuyla 11-16 Eylül tarihlerinde yapıldı.

Şampiyonaya Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen 132 sporcu katıldı ve karşılaşmalarda kıyasıya yarıştı. Dereceye giren sporcuların madalyaları, törene katılan protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Madalyaları veren protokol üyeleri: Burdur Vali Yardımcısı Ökkeş Faruk Karakurt, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar ve diğer yetkililer.

Dereceye Giren Sporcular

Çift Kadınlar

1- Jiaqi Meng-Tin Tin Ho (Nottingham Üniversitesi-İngiltere)

2 - Katarina Strazar-Lea Paulin'in (Ljubljana Üniversitesi-Slovenya)

3 - Lilian Li-Agatha Avezou (Paris Descartes Üniversitesi-Fransa)

3- Helga Adel Dari-Anna Fejos (Pecs Üniversitesi-Macaristan)

Tek Kadınlar

1- Anna Wegrzyn (Wroclaw Ekonomi Üniversitesi-Polonya)

2- Katarzyna Wegrzyn (Wroclaw Ekonomi Üniversitesi-Polonya)

3- Jiaqi Meng (Nottingham Üniversitesi-İngiltere)

3- Tin Tin Ho (Nottingham Üniversitesi-İngiltere)

Çift Erkekler

1- Sebestyen Kovacs-David Molnar (Pecs Üniversitesi-Macaristan)

2- Artur Grela-Szymon Kolasa (Zamojski Akademisi-Polonya)

3- Yanick Thibault Taffe-Sam Boccard (Lozan Üniversitesi-İsviçre)

3- Hakan Işık-Uğurcan Dursun (İstanbul Aydın Üniversitesi-Türkiye)

Tek Erkekler

1- Szymon Kolasa (Zamojski Akademisi-Polonya)

2- Rundong Liu (Pantheon Sorbonne Üniversitesi-Fransa)

3- Martin Truncek (Hradec Kralove Üniversitesi-Çekya)

3- Jan Zandecki (Zamojski Akademisi-Polonya)

