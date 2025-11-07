ASKİ Spor Kulübü Wuxi'de 2 Altın 1 Gümüş Madalya Kazandı

Şampiyonlara Ankara'da coşkulu karşılama ve kutlama

ANKARA (İHA) – ASKİ Spor Kulübü, Çin’in Wuxi kentinde düzenlenen 2025 Dünya Taekwondo Şampiyonasında başarılı bir performans sergileyen sporcuları için kutlama pastası kesti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Spor Kulübü, şampiyonaya beş sporcu ile katıldı. Türkiye Taekwondo Milli Takımı adına mücadele eden Merve Dinçel Kavurat (53 kilo) ve Emine Göğebakan (46 kilo) turnuvayı birincilikle tamamlayarak dünya şampiyonu oldular. Aynı organizasyonda Furkan Ubeyde Çamoğlu (54 kilo) ise dünya ikincisi oldu.

Şampiyonların dönüşünün ardından, Rıza Kayaalp ve Taha Akgül Spor Kompleksi’nde düzenlenen törende kutlama pastası kesildi ve sporcular alkışlarla karşılandı.

ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, etkinlikte yaptığı konuşmada, beş sporcuyla katıldıkları dünya şampiyonasında iki sporcunun altın madalya kazandığını belirterek, "Mutluyuz, gururluyuz. Bir kez daha ASKİ Spor Kulübü olarak Çin’de yapılan dünya şampiyonasında iki dünya şampiyonluğu ve bir gümüş madalya kazandık" ifadelerini kullandı.

