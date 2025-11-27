7. Uluslararası Mersin Maratonu 14 Aralık’ta — 30 Ülkeden 400+ Sporcu

14 Aralık’ta düzenlenecek 7. Uluslararası Mersin Maratonu, 30 ülkeden 400’ün üzerinde profesyonel sporcu ve binlerce amatörü Mersin’de buluşturacak.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 10:28
Mersin’de 14 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek 7. Uluslararası Mersin Maratonu, 30 ülkeden yüzlerce profesyonel sporcu ve binlerce amatörü kenti bir spor şölenine dönüştürecek.

Etkinlik ve Kategoriler

Organizasyon, Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl ‘Tarih ve doğaya, spora ve dostluğa, attığın her adımda Mersin koşar arkanda’ sloganıyla düzenleniyor. Yarış; 42K, 10K ve 3K (Halk Koşusu) olmak üzere üç kategoride yapılacak ve hem profesyonel hem amatör atletleri ağırlayacak.

Fuar ve Program

Maraton heyecanı, 13 Aralık’ta Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda kurulacak fuarla başlayacak. Kit ve çip dağıtımları, kayıt yaptıran sporcular için 12-13 Aralık tarihlerinde aynı meydanda gerçekleştirilecek.

Katılım ve Kayıt

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, tüm Mersinlileri etkinliğe davet ederken, organizasyona dünyanın farklı coğrafyalarından ve Türkiye’nin dört bir yanından katılım bekleniyor. Kayıtlar 10 Aralık tarihine kadar mbb.spor.org adresinden yapılabiliyor.

Yetkili Açıklamaları

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, organizasyonla ilgili olarak, "7. Uluslararası Mersin Maratonu’nun 30 ülkeden 400’ün üzerinde profesyonel sporcu ile gerçekleşmesini bekliyoruz. 10K kategorisinde ise 2 bine yakın sporcu yarışacak. Organizasyonun 3 kilometrelik Halk Koşusuna 7’den 77’ye bütün Mersinlileri davet ediyoruz" dedi.

Taşkın, Mersin Maratonu’nun dünya çapında prestij kazandığını vurgulayarak, geçen yıl dünya genelinde düzenlenen 213 maraton arasında 49. sıraya yerleştiklerini ve bu yıl yarışta dünya çapında başarılı sporcular ile 33 elit atletin yer alacağını belirtti. Taşkın ayrıca, "Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz; Mersin barışın ve kardeşliğin kenti olarak herkesi 14 Aralık’ta maratona bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Organizasyonun hedefi, yeni rekorlara ve renkli yarışlara sahne olmak; sporun birleştirici gücüyle Mersin’i uluslararası bir buluşma noktasına dönüştürmek.

