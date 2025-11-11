Deva Çakır Avrupa üçüncüsü, Türkiye U11 Kız Milli Takımı şampiyon

Alanya'da düzenlenen 2025 European BTLR Championships sonucunda gelen başarı

Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen ‘2025 European BTLR Championships’ Avrupa Şampiyonası’nda U11 kategorisinde yarışan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcusu Deva Çakır, kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Aynı turnuvada yer alan Türkiye U11 Kız Milli Takımı ise şampiyon olarak altın madalyayı ülkemize getirdi.

Organizasyon, ECMP Avrupa Modern Pentatlon Federasyonu ve Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu işbirliğiyle 5-9 Kasım tarihlerinde Alanya’da gerçekleştirildi. Turnuvaya 20 ülkeden ve 600'ü aşkın sporcu katıldı.

Deva Çakır, U11 Milli Takımı formasıyla Türkiye’yi temsil etti. Kategoride Türk, İngiliz ve Bulgar sporculardan oluşan toplam 20 sporcu mücadele etti; Çakır finişi üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Turnuvada takım yarışmalarında ise Türkiye U11 Kız Milli Takımı güçlü rakiplerini geride bırakarak müsabakaları birinci sırada tamamladı ve Avrupa şampiyonluğunu ilan etti.

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, sporcunun hem bireysel hem de takım başarısının büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı olduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: