A Milli Takım EuroBasket 2025 Finalinde Almanya'ya 88-83 Yenilerek Gümüş Madalya Aldı

EuroBasket 2025 finalinde Almanya'ya 88-83 kaybeden A Milli Basketbol Takımı, turnuvayı ikinci tamamlayarak gümüş madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 23:09
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 23:09
A Milli Takım EuroBasket 2025'te Gümüş Madalya Aldı

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 finalinde Almanya'ya 88-83 yenilerek turnuvayı ikinci tamamladı ve gümüş madalya kazandı.

Final Maçı

Arena Riga'da oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan finalde Türkiye, maç boyunca skoru zorladı ancak karşılaşmayı 88-83 kaybetti. Milliler şampiyonluk için yeterli olamayarak turnuvayı ikinci sırada bitirdi.

Türkiye'nin Turnuva Serüveni

Ay-yıldızlı ekip, EuroBasket 2025'te A Grubu'nu "5'te 5" yaparak lider tamamladı. Son 16 turunda İsveç'i, çeyrek finalde Polonya'yı ve yarı finalde Yunanistan'ı mağlup ederek finale yükseldi.

Tarihsel Bağlam

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez gümüş madalya aldı. Milliler, 24 yıl sonra çıktığı finalde yine şampiyonluğa ulaşamadı; takım, EuroBasket 2001 finalinde Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olmuştu.

Almanya'nın Başarısı

Almanya Milli Basketbol Takımı, 2023 Dünya Kupası'nın ardından EuroBasket 2025'te de mutlu sona ulaşarak önemli bir başarı elde etti. Turnuvada "9'da 9" yapan Almanya, 1993'ün ardından ikinci kez kupayı müzesine götürdü.

