Fenerbahçe'nin Brann Kadrosu Açıklandı | UEFA Avrupa Ligi

Fenerbahçe'nin Brann Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında yarın TSİ 23.00'te Norveç temsilcisi Brann ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin bu müsabaka için belirlediği kamp kadrosu duyuruldu.

Kadroda olmayan isimler ve gerekçeleri

Kafilede yer almayan önemli oyuncular arasında Jhon Duran (kırmızı kart cezalısı), sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo ile ağrı hissettiği için riske edilmeyen Marco Asensio bulunuyor.

20 kişilik kamp kadrosu

Ederson Moraes, Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Kamil Efe Üregen, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Haydar Karataş, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri.

Fenerbahçe, bu kadroyla Brann deplasmanında tur şansını etkileyecek bir sonuç arayacak.

