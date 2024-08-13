Hatayspor'un Yeni Sponsoru The Museum Hotel Antakya

Hatayspor ve The Museum Hotel Antakya Arasında Sponsorluk Anlaşması

Trendyol Süper Lig takımlarından Atakaş Hatayspor, The Museum Hotel Antakya ile yeni bir forma sırt sponsorluğu anlaşması imzaladı. Anlaşmanın detayları ise otelde düzenlenen bir törenle açıklandı.

Hatayspor Kulübü Başkanı'dan Açıklamalar

Hatayspor Kulübü Başkanı Levent Mıstıkoğlu, imza töreni sırasında gerçekleştirdiği konuşmada, Asfuroğlu Grubu'na bağlı The Museum Hotel Antakya’nın takıma sağladığı desteği önemsediğini belirtti. Mıstıkoğlu, anlaşma karşılığında kulübün bütçesine 400 bin avro katkı sağlanacağını vurguladı.

Mıstıkoğlu, konuşmasına şöyle devam etti: “Bu anlaşma sadece kulübümüz için değil, Hatayspor'un formasında yer alacak olan yerel bir markanın olması açısından da büyük önem taşıyor. Yerli bir firmamızın, şehrimizin değerinin sahada yer alması bizlere gurur veriyor.”

Asfuroğlu Grubu'nin Değerlendirmesi

Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından Asfuroğlu Grubu Turizm Yatırımları Yöneticisi Sabiha Asfuroğlu Abbasoğlu da duygularını ifade etti. Abbasoğlu, Hatayspor'un kendilerine umut verdiğini ve bu sponsorluk ile bağlarının daha da güçleneceğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından, iki taraf arasında sponsorluk anlaşması resmi olarak imzalandı. Bu sponsorluk, kulübün finansal yapısına önemli bir katkı sağlarken, şehir ve takım için de anlamını artırıyor.

Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor ile The Museum Hotel Antakya arasında forma sırt sponsorluğu anlaşması imzaladı. Anlaşma törenine Hatayspor Kulübü Başkanı Levent Mıstıkoğlu (sağda) ile Asfuroğlu Grubu Turizm Yatırımları Yöneticisi Sabiha Asfuroğlu (solda) katıldı.

Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor ile The Museum Hotel Antakya arasında forma sırt sponsorluğu anlaşması imzaladı. Anlaşma törenine Hatayspor Kulübü Başkanı Levent Mıstıkoğlu (sağda) ile Asfuroğlu Grubu Turizm Yatırımları Yöneticisi Sabiha Asfuroğlu (solda) katıldı.

Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor ile The Museum Hotel Antakya arasında forma sırt sponsorluğu anlaşması imzaladı. Anlaşma törenine Hatayspor Kulübü Başkanı Levent Mıstıkoğlu (sağda) ile Asfuroğlu Grubu Turizm Yatırımları Yöneticisi Sabiha Asfuroğlu (solda) katıldı.