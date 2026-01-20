A Milli Takım FIFA Ocak Sıralamasında 25. Sırayı Korudu

2026 FIFA Dünya Kupası finallerine giden yolda mücadelesine play-off turunda devam edecek A Milli Takım, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan Ocak ayı dünya sıralamasında dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı.

FIFA'nın Ocak listesinde A Milli Takım, bin 582 puanla 25. sıradaki yerini korudu, bu sonuç takımın play-off öncesi konumunu sabitledi.

Play-off rakiplerinin sıralaması

A Milli Takımın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalindeki rakibi Romanya, bin 465 puanla 49. sıraya geriledi.

Final maçındaki muhtemel rakiplerden Slovakya bin 485 puanla 44. sıraya, Kosova ise bin 308 puanla 79. sıraya yükseldi.

