Buldan Tripolis ELO Satranç Turnuvası Ödül Töreniyle Sona Erdi

Buldan Tripolis ELO Satranç Turnuvası, ödül töreniyle tamamlandı; 15 ilden yüzlerce sporcu mücadele etti, dereceye girenlere kupalar protokol tarafından verildi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 16:22
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 16:22
Buldan Tripolis ELO Satranç Turnuvası Ödül Töreniyle Sona Erdi

Buldan Tripolis ELO Satranç Turnuvası ödül töreniyle sona erdi

Buldan Tripolis ELO Satranç Turnuvası, düzenlenen ödül töreniyle tamamlandı. 15 farklı ilden 148 sporcunun 3 gün boyunca hamle yaptığı organizasyonda, farklı kategorilerde dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Turnuva organizasyonu ve katılım

Turnuva, Buldan Kaymakamlığı himayelerinde; Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve Satranç Denizli İl Temsilciliği iş birliğiyle, Buldanı Güzelleştirme ve Turizm Derneği sponsorluğunda gerçekleştirildi. Türkiye Satranç Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan ve Buldan’da ilk kez düzenlenen organizasyona, 15 ilden 149 sporcu hamle yaptı.

Maçlar ve ödül töreni

Turnuva, 17–19 Ocak tarihleri arasında Hacı Perihan Vural Ortaokulunda yapıldı. Üç farklı ELO kategorisinde ve üç yaş grubunda mücadele eden sporcular, üç gün boyunca centilmence ve yüksek tempolu karşılaşmalar sergiledi. Turnuva sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları; Buldan Kaymakamı Turan Erdoğan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tayfur Öztepe, İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Mehmet Çapacıoğlu, Buldanı Güzelleştirme ve Turizm Derneği Başkanı Osman Kayan ile dernek yönetim kurulu üyeleri tarafından takdim edildi.

Yetkililerin değerlendirmesi

Yetkililer, organizasyonun Buldan’da satranç sporunun gelişimine ve ilçe turizmine katkı sağladığını vurgulayarak, turnuvada emeği geçen tüm kurumlara ve sporculara teşekkür etti.

BULDAN TRİPOLİS ELO SATRANÇ TURNUVASI ÖDÜL TÖRENİYLE SONA ERDİ. 15 FARKLI İLDEN 148 SPORCUNUN 3...

BULDAN TRİPOLİS ELO SATRANÇ TURNUVASI ÖDÜL TÖRENİYLE SONA ERDİ. 15 FARKLI İLDEN 148 SPORCUNUN 3 GÜN BOYUNCA HAMLE YAPTIĞI TURNUVA SONUNDA, FARKLI KATEGORİLERDE DERECEYE GİREN SPORCULARA ÖDÜLLERİ İLÇE PROTOKOLÜ TARAFINDAN TAKDİM EDİLDİ.

BULDAN TRİPOLİS ELO SATRANÇ TURNUVASI ÖDÜL TÖRENİYLE SONA ERDİ. 15 FARKLI İLDEN 148 SPORCUNUN 3...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Atakum’da Şampiyonluk Coşkusu: Atakum Belediyespor Sömestr Cup’ta Gururlandırdı
2
Söğütspor Antalya kampını değerlendirdi: Savaş Akgün açıklıyor
3
Kayserispor Lige Yenilgiyle Başladı: Beşiktaş’a 1-0 Mağlubiyet
4
Burhanettin Basatemür: 'Bütçemize Uygun Oyuncular Aldık' — Karşıyaka'da Hedefler
5
A Milli Takım FIFA Ocak Sıralamasında 25. Sırayı Korudu
6
Buldan Tripolis ELO Satranç Turnuvası Ödül Töreniyle Sona Erdi
7
Melissa Vargas: "Omzuma Dokunuş Tebrik ve Motivasyon Amaçlıydı"

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları