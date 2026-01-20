Buldan Tripolis ELO Satranç Turnuvası ödül töreniyle sona erdi

Buldan Tripolis ELO Satranç Turnuvası, düzenlenen ödül töreniyle tamamlandı. 15 farklı ilden 148 sporcunun 3 gün boyunca hamle yaptığı organizasyonda, farklı kategorilerde dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Turnuva organizasyonu ve katılım

Turnuva, Buldan Kaymakamlığı himayelerinde; Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve Satranç Denizli İl Temsilciliği iş birliğiyle, Buldanı Güzelleştirme ve Turizm Derneği sponsorluğunda gerçekleştirildi. Türkiye Satranç Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan ve Buldan’da ilk kez düzenlenen organizasyona, 15 ilden 149 sporcu hamle yaptı.

Maçlar ve ödül töreni

Turnuva, 17–19 Ocak tarihleri arasında Hacı Perihan Vural Ortaokulunda yapıldı. Üç farklı ELO kategorisinde ve üç yaş grubunda mücadele eden sporcular, üç gün boyunca centilmence ve yüksek tempolu karşılaşmalar sergiledi. Turnuva sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları; Buldan Kaymakamı Turan Erdoğan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tayfur Öztepe, İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Mehmet Çapacıoğlu, Buldanı Güzelleştirme ve Turizm Derneği Başkanı Osman Kayan ile dernek yönetim kurulu üyeleri tarafından takdim edildi.

Yetkililerin değerlendirmesi

Yetkililer, organizasyonun Buldan’da satranç sporunun gelişimine ve ilçe turizmine katkı sağladığını vurgulayarak, turnuvada emeği geçen tüm kurumlara ve sporculara teşekkür etti.

