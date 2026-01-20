Burhanettin Basatemür: 'Bütçemize Uygun Oyuncular Aldık' — Karşıyaka'da Hedefler

Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, hafta sonu sahasında oynanan Belediye Kütahyaspor maçını ve kulübün mevcut durumunu değerlendirdi. TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden İzmir ekibi, şampiyonluk yolundaki kritik karşılaşmadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı; liderle puan farkı 7'ye yükseldi.

Maç değerlendirmesi

Basatemür, kulübün resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada maçtaki performansı özetledi: "Hem oyun hem de mücadele olarak daha iyiydik; ancak futbolda gol atamadığınızda bunların pek anlamı olmuyor. Oyuncularımız ellerinden geleni yaptılar, taraftarımız da öyle. Gelen herkese teşekkür ediyoruz ve onları mutlu edemediğimiz için ayrıca üzüntü yaşıyoruz. Kısa bir genel değerlendirme yapıp çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Devre arası transferleri ve kulüp hedefleri

Basatemür, transfer döneminde yaşanan zorluklara dikkat çekerek, "Sezona başlarken bütçemiz ve şartlarımız kısıtlıydı ve biz bunları bilerek geldik. Hiçbir zaman şikayetçi de olmadık. Sezon başında iyi bir takım kurduk ve lige iyi de başladık. Ancak hiç ummadığımız bir şey oldu ve bahisten dolayı kadromuz eksildi. Buna rağmen bahane bulmadan devam etmeye çalıştık. Devre arası transfer dönemi ise oyuncu almak bizim için çok zordu. Birçok oyuncu ile görüştük ancak maalesef maddi şartlar yüzünden olmadı. Buna rağmen bütçemize uygun iyi oyuncular aldık ve bundan da mutsuz değiliz. İyi oynadıkları bir maç sonrası, yeni gelen oyuncularımıza yapılan çok gereksiz ve haksız eleştiriler oldu. İlk maçları olmasına rağmen, birkaç hata hariç çok da iyi oynadılar ve biz onlara destek olmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Değişikliklere dair süreci de anlatarak, "Hepsine katkılarından dolayı teşekkür ettik ve ayrıldık. Başarılı olmalarını canı gönülden diliyoruz. Sayısal olarak etkilenmiş olsak da oyun olarak bizi etkileyen bir süreç olmadı. Bu sezon üç tane hedefimiz vardı. Birincisi, bütçemize uygun oyuncular alıp borçlanmamak ve ileride kulübümüze transfer yasakları yaşatmamak. İkincisi, altyapımızdan ve çevreden alacağımız oyunculara da fırsatlar vererek onları yetiştirmek ve satışları ile kaynaklar üretmek. Üçüncüsü de bu ligden kurtulmak. Üç hedefimiz de hala önümüzde duruyor. Sezon sonu geldiğinde hepsinin gerçekleşmiş olacağını hep beraber göreceğiz inşallah. En çok biz üzüldük, en çok biz sevineceğiz" dedi.

Basatemür, oyunculara ve taraftara teşekkür ederek, çalışmalara odaklanmaya devam edeceklerini vurguladı.

