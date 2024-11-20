A Milli Takım UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ'a Yenildi: 3-1

UEFA Uluslar Ligi'nde Sonuç: Karadağ 3 - Türkiye 1

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında Karadağ ile karşı karşıya geldi. Takımımız, deplasmanda oynanan bu kritik mücadeleyi 3-1’lik skorla kaybetti.

Maçta Öne Çıkan Anlar

Maçın başlama düdüğünden itibaren her iki takım da galibiyet için mücadele etti. 50. dakikada Arda Güler'in pasında sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına hareketlenen Yunus Akgün'e ortaladı. Bu pozisyonda Akgün’ün kayarak vuruşu, az farkla dışarı gitti.

52. dakikada Mert Müldür'ün uzun pasında, soldan savunmanın arkasına hareketlenen Kenan Yıldız, ceza sahasına girmeden önce vuruşunu yaptı ama savunma son anda araya girerek topu kornere yolladı.

72. dakikada, milliler yeniden gole yaklaştı. Soldan ceza sahasına giren Kenan Yıldız'ın pasında penaltı noktasında topla buluşan İsmail Yüksek, düzgün bir şekilde yerden vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

73. dakikada Karadağ, farkı 2’ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Gasevic'in ceza sahasına gönderdiği ortada penaltı noktasında yükselen Krstovic, kafa vuruşuyla topu filelere göndererek durumu 3-1 yaptı.

Müsabaka, ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Grubunu ikinci sırada tamamlayan milliler, A Ligi’ne yükselmek için play-off oynamaya hak kazandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.