A Milli Takımda Hakan Çalhanoğlu Sakatlandı, İsak Vural ve Yusuf Akçiçek Kadroya Alındı

A Milli Takımda kadroda son dakika değişikliği
A Milli Futbol Takımı, İspanya ile oynayacağı kritik maç öncesi aday kadrosunda değişikliğe gitti.
Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Hakan Çalhanoğlu'nun sağ el bileğinden yaşadığı sakatlık sebebiyle aday kadrodan çıkarıldığı bildirildi.
Ümit Milli'den iki isim dahil edildi
Açıklamada, aday kadroya Ümit Milli Takımı'ndan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek'in dahil edildiği belirtildi.
A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu son maçında İspanya ile deplasmanda 18 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te karşılaşacak.
Hatırlatmak gerekirse, Bulgaristan ile Bursa'da oynanan ve Ay-yıldızlıların 2-0 kazandığı müsabaka öncesinde Emirhan Topçu'nun sakatlanarak kadrodan çıkarıldığı bildirilmişti.
