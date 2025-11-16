A Milli Takımda Hakan Çalhanoğlu Sakatlandı, İsak Vural ve Yusuf Akçiçek Kadroya Alındı

Hakan Çalhanoğlu sağ el bileği sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. İsak Vural ve Yusuf Akçiçek kadroya dahil edildi. İspanya maçı 18 Kasım TSİ 22.45.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 15:53
A Milli Takımda kadroda son dakika değişikliği

A Milli Futbol Takımı, İspanya ile oynayacağı kritik maç öncesi aday kadrosunda değişikliğe gitti.

Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Hakan Çalhanoğlu'nun sağ el bileğinden yaşadığı sakatlık sebebiyle aday kadrodan çıkarıldığı bildirildi.

Ümit Milli'den iki isim dahil edildi

Açıklamada, aday kadroya Ümit Milli Takımı'ndan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek'in dahil edildiği belirtildi.

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu son maçında İspanya ile deplasmanda 18 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te karşılaşacak.

Hatırlatmak gerekirse, Bulgaristan ile Bursa'da oynanan ve Ay-yıldızlıların 2-0 kazandığı müsabaka öncesinde Emirhan Topçu'nun sakatlanarak kadrodan çıkarıldığı bildirilmişti.

