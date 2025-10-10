A Milli Takımı'ndan Otizmli Çocuklara Destek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Otizm Destek Eğitim Dayanışma Derneği (ODEDDER) işbirliğiyle hayata geçirilen projede, A Milli Futbol Takımı oyuncuları otizmli çocukların sergisine destek verdi.

Proje Detayları

"Futbol'da Fark Yok, Sevgi Var" temasıyla yürütülen çalışma kapsamında otizmli çocuklar, A Milli Futbol Takımı oyuncularının fotoğraflarını çekti. Çekimler TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Ay-yıldızlı oyuncular Kenan Yıldız, Arda Güler, Merih Demiral, Orkun Kökçü, Mert Müldür, Berke Özer, Barış Alper Yılmaz, Yusuf Akçiçek, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Demir Ege Tıknaz, Zeki Çelik, İsmail Yüksek, Samet Akaydın, Salih Özcan ve Altay Bayındır otizmli çocuklarla bir araya geldi.

Sergi ve Gelir

Projede çekilen fotoğraflar 24 Ekim Cuma günü saat 14.00'te TFF ev sahipliğinde sergilenecek. Fotoğrafların satışından elde edilecek gelir otizmli çocukların eğitiminde kullanılacak.

