AA'nın Filistinli Çalışanlarının Çocukları Kocaeli'de Türkiye-Gürcistan Maçını İzleyecek

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu karşılaşması

AA'nın Filistinli çalışanlarının çocukları ve refakatçileri, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda oynanacak Türkiye ile Gürcistan arasındaki karşılaşma için Kocaeli Stadı'nda tribünde yer alacak.

Maçı izlemek üzere stada gelen çocuklar, refakatçileriyle birlikte karşılaşmayı takip edecek. Çocuklardan bazıları ise maç öncesi düzenlenecek seremonide futbolcularla birlikte sahada yer alacak.

