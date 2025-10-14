AA'nın Filistinli Çalışanlarının Çocukları Kocaeli'de Türkiye-Gürcistan Maçını İzleyecek

AA'nın Filistinli çalışanlarının çocukları, Kocaeli Stadı'nda Türkiye-Gürcistan maçını izleyecek; bazıları seremonide futbolcularla sahada yer alacak.

Yayın Tarihi: 14.10.2025 20:58
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 23:02
AA'nın Filistinli Çalışanlarının Çocukları Kocaeli'de Türkiye-Gürcistan Maçını İzleyecek

AA'nın Filistinli Çalışanlarının Çocukları Kocaeli'de Türkiye-Gürcistan Maçını İzleyecek

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu karşılaşması

AA'nın Filistinli çalışanlarının çocukları ve refakatçileri, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda oynanacak Türkiye ile Gürcistan arasındaki karşılaşma için Kocaeli Stadı'nda tribünde yer alacak.

Maçı izlemek üzere stada gelen çocuklar, refakatçileriyle birlikte karşılaşmayı takip edecek. Çocuklardan bazıları ise maç öncesi düzenlenecek seremonide futbolcularla birlikte sahada yer alacak.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye ile Gürcistan arasında oynanacak...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye ile Gürcistan arasında oynanacak karşılaşması için Anadolu Ajansı'nın (AA) Filistinli çalışanlarının çocukları ve refakatçileri de tribünde yer aldı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye ile Gürcistan arasında oynanacak...

İLGİLİ HABERLER

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ergin Ataman, Türkiye-Macaristan Maçında Milli Takımın Başında
2
Antalyaspor, Gaziantep FK Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü
3
AA'nın Filistinli Çalışanlarının Çocukları Kocaeli'de Türkiye-Gürcistan Maçını İzleyecek
4
Türkiye, Avrupa Takımlar Satranç Şampiyonası'nda Genel Kategoride Tarihi 10.'luğu Aldı
5
Gençlerbirliği'nde İmza Kampanyası: Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Talebi
6
Manisa FK, Erzurumspor FK Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
7
Radomir Djalovic, Zecorner Kayserispor'la İlk Antrenmanına Çıktı

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL