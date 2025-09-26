AB Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas Şanlıurfa'da Bisiklet Turu'na Katıldı

AB Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas Şanlıurfa'da bisiklet turuna katıldı

Avrupa Spor Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte yerel spor kulübü ve belediye iş birliği ön plana çıktı

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas, Şanlıurfa'da düzenlenen bisiklet turuna katıldı. Etkinlik, Avrupa Spor Haftası programı çerçevesinde gerçekleştirildi.

Tur, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde ve Urfa Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü tarafından organize edildi. Katılımcılar ve Vilcinskas, etkinlik öncesinde Ali Şelli Parkı önünde bir araya geldi.

Bisiklet turu boyunca sporcular, program kapsamında Balıklıgöl Yerleşkesini ziyaret etti. Tur, tekrar Ali Şelli Parkı yakınındaki alanda sona erdi.

Turun ardından Jurgis Vilcinskas, organizasyon için Urfa Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü Başkanı Mehmet Aslan ve ekibine teşekkürlerini iletti. Mehmet Aslan da Vilcinskas'ın katılımı ve desteği için teşekkür ederek kendisine takım forması takdim etti.

