ABB FOMGET, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'ndan Penaltılarla Elendi

Eryaman'da Nefes Kesen Maç: Saraybosna İkinci Tura Yükseldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası birinci eleme turu ikinci maçında sahasında Bosna Hersek temsilcisi SFK 2000 Saraybosna'ya penaltı atışları sonucu 3-2 yenilerek organizasyona veda etti.

Maç, Eryaman Stadı'nda oynandı. Müsabakanın 11. dakikasında Armisa Kuc takımını 1-0 öne geçirdi. Konuk ekip 17. dakikada Krso ile skoru 1-1'e getirdi.

İlk yarının sonlarında, 34. dakikada Baidoe'nin penaltıdan attığı golle Saraybosna soyunma arasına 2-1 üstün girdi.

İkinci yarıya baskılı başlayan ABB FOMGET, 66. dakikada bir kez daha Armisa Kuc ile eşitliği sağladı ve normal süre 2-2 sona erdi. Karşılaşma uzatmalara gitti.

Uzatmaların ilk devresinde 100. dakikada tekrar sahneye çıkan Armisa Kuc takımını 3-2 öne geçirdi. Ancak 107. dakikada konuk ekip adına Terzic skoru 3-3'e getirerek maçı yeniden dengeledi.

Uzatmalar 3-3 tamamlandı ve penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında 3-2 üstünlük kuran SFK 2000 Saraybosna, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda ikinci tura yükseldi.

Başkent temsilcisi ABB FOMGET, bu sonuçla organizasyondan elenmiş oldu.