ABB FOMGET, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'ndan Penaltılarla Elendi

ABB FOMGET, Eryaman'da SFK 2000 Saraybosna'ya penaltılarla 3-2 yenilerek UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'ndan elendi. Maç 3-3'lük uzatmaların ardından penaltılara gitti.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 22:16
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 22:16
ABB FOMGET, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'ndan Penaltılarla Elendi

ABB FOMGET, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'ndan Penaltılarla Elendi

Eryaman'da Nefes Kesen Maç: Saraybosna İkinci Tura Yükseldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası birinci eleme turu ikinci maçında sahasında Bosna Hersek temsilcisi SFK 2000 Saraybosna'ya penaltı atışları sonucu 3-2 yenilerek organizasyona veda etti.

Maç, Eryaman Stadı'nda oynandı. Müsabakanın 11. dakikasında Armisa Kuc takımını 1-0 öne geçirdi. Konuk ekip 17. dakikada Krso ile skoru 1-1'e getirdi.

İlk yarının sonlarında, 34. dakikada Baidoe'nin penaltıdan attığı golle Saraybosna soyunma arasına 2-1 üstün girdi.

İkinci yarıya baskılı başlayan ABB FOMGET, 66. dakikada bir kez daha Armisa Kuc ile eşitliği sağladı ve normal süre 2-2 sona erdi. Karşılaşma uzatmalara gitti.

Uzatmaların ilk devresinde 100. dakikada tekrar sahneye çıkan Armisa Kuc takımını 3-2 öne geçirdi. Ancak 107. dakikada konuk ekip adına Terzic skoru 3-3'e getirerek maçı yeniden dengeledi.

Uzatmalar 3-3 tamamlandı ve penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında 3-2 üstünlük kuran SFK 2000 Saraybosna, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda ikinci tura yükseldi.

Başkent temsilcisi ABB FOMGET, bu sonuçla organizasyondan elenmiş oldu.

İLGİLİ HABERLER

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dünya Güreş Şampiyonası 2025: Türkiye 1 Gümüş 1 Bronzla Zagreb'de
2
Eintracht Frankfurt 3-1 Galatasaray (İlk Yarı) - UEFA Şampiyonlar Ligi
3
Ali Koç’tan MHK ve TFF’ye Sert İddialar: 'Seçimlere 4 Gün Kala Operasyon'
4
30 Ağustos Zafer Kupası Ankara'da Sona Erdi — 1470 Sporcu Katıldı
5
Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası Sırbistan'da Başladı: Millilerden İlk Gün Başarısı
6
Kapadokya'da Kış Keyfi: Karla Kaplı Peribacaları Arasında Eğlenceli Etkinlik
7
Nilüfer Belediyespor Eker, Keçiören Belediyesi'ni Deplasmanda Yendi

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)