ABD Açık: Carlos Alcaraz, Sinner'i 3-1 Yenerek Şampiyon

Alcaraz, Jannik Sinner karşısında 3-1'lik sonuçla turnuvayı kazandı

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta Carlos Alcaraz, finalde İtalyan Jannik Sinner'i 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Bu zafer, İspanyol tenisçinin kariyerindeki 6. grand slam başarısı olarak kayda geçti.

Dünya klasmanının ilk iki basamağında yer alan Sinner ve Alcaraz, bu yıl Fransa Açık ve Wimbledon'ın ardından ABD Açık finalinde de karşı karşıya geldi.

Maça servis kırarak başlayan Alcaraz, ilk sette rakibinin servislerinde etkili oldu. İlk seti 6-2 alan Alcaraz karşısında Sinner'in ilk servislerinde aksaklıklar ve maç boyunca yaptığı 9 basit hata öne çıktı.

İkinci sette dengeyi kuran Sinner, setin 4. oyununda servis kırmayı başardı ve seti 6-3 alarak durumu 1-1 yaptı.

Turnuva boyunca ilk kez set kaybeden Alcaraz, üçüncü sette oyunu baştan sona kontrol ederek rakibine sadece bir oyun verdi ve seti 6-1 ile tamamladı.

Son seti 6-4 alarak maçı 3-1 kazanan Alcaraz, turnuvada iki, toplamda ise altıncı grand slam zaferine uzandı.

Bu şampiyonluğun ardından Alcaraz yeniden dünya klasmanının ilk sırasına yerleşti. İspanyol tenisçi, Bjorn Borg'ün ardından 6 grand slam şampiyonluğuna en genç ulaşan ikinci sporcu oldu (22 yaş 125 gün).

Final mücadelesini ABD Başkanı Donald Trump da tribünden izledi.