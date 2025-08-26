ABD Açık: Sinner ve Swiatek ikinci tura yükseldi, Swiatek rekor kırdı

Sezonun son grand slam'i ABD Açıkta tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Jannik Sinner ile tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı ve 2022 şampiyonu Iga Swiatek ikinci tura yükseldi.

Sinner'in maçı

New York'ta düzenlenen turnuvanın üçüncü gününde son şampiyon İtalyan raket Jannik Sinner, dünya klasmanının 89 numarası Çek Vit Kopriva ile karşılaştı. Toplam 1 saat 38 dakika süren maçta Sinner, rakibini 6-1, 6-1, 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek tur atladı.

Swiatek ve rekor

Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Iga Swiatek, dünya 84 numarası Kolombiyalı Emiliana Arango'yu 6-1, 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek ikinci tur biletini aldı. Swiatek, açık dönemde (1968'den itibaren) üst üste 65. kez açılış maçı kazanarak Monica Seles'e ait rekoru kırdı.