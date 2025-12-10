DOLAR
Mehmet Altıparmak: Final Gibi 3 Maçımız Var

Mehmet Altıparmak, Çorum FK maçı öncesi 'final gibi 3 maçımız var' diyerek play-off hedefini, sakatlık ve transfer planlarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 15:03
Mehmet Altıparmak: 'Final gibi 3 maçımız var'

Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Trendyol 1. Lig'de Çorum FK ile oynanacak kritik maç öncesi düzenlenen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Altıparmak, hedeflerinin ilk yarıyı play-off potasının yakınında kapatmak olduğunu vurguladı.

İstanbulspor mağlubiyeti ve maç analizi

Altıparmak, ligin 16. haftasında deplasmanda İstanbulspor'a 2-1 yenildikleri maçı değerlendirerek, maçın iki bölüm halinde geçtiğini belirtti. İlk 60 dakikada oyunu istedikleri şekilde oynadıklarını, golü bulduklarını ve rakibe neredeyse pozisyon vermediklerini söyledi. İkinci yarıda yaşanan hatanın sonucu etkilediğini, 1-1'den sonra rakibin artan hırsıyla 2-1 mağlup olduklarını ifade etti.

Kalan maçlar ve hedefler

İlk devrenin bitimine 3 haftalık bir süre kaldığını hatırlatan Altıparmak, bu üç maçın kendileri için final niteliğinde olduğunu belirtti. Bu hafta Çorum FK ile oynayacaklarını, kısa vadede play-off hedefini yakalamak veya puan farkını azaltmak istediklerini söyledi. Altıparmak, "Final gibi 3 maçımız var" ve "İnşallah bu 3 maçımızı kazanıp, devre arasına play-off potasının yakınında girmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kulüp finansmanı ve transfer planları

Kulüp yönetiminin futbolculara alacak ödemelerini yapmaya başladığını aktaran teknik direktör, bunun takım için önemli bir gelişme olduğunu belirtti. Altıparmak, yönetim ile birlikte ikinci yarıya yönelik transfer çalışmalarının başladığını ve "çok önemli oyuncularla görüşüyoruz" diyerek devre arasında kadroya takviyeler yapılacağını açıkladı.

Sakatlıklar ve kadro durumu

Takımdaki sakatlıklar hakkında bilgi veren Altıparmak, Kerem'in halen antrenmanlara çıkamadığını, Benjamin'in uzun süreli sakatlığından sonra yavaş yavaş koşulara başladığını ifade etti. Badji'nin sakatlığının nüksettiğini ve Badji olmayacak diye belirtti. Benjamin'in ilerleyen haftalarda takıma katkı verebileceğini, mevcut sağlam oyuncularla bu üç maçı geçmeyi hedeflediklerini söyledi.

Antrenman

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde teknik heyet yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Koşu ve ısınma çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma uygulamaları ve yarım sahada çift kale maçla tamamlandı.

