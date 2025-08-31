ABD Açık: Swiatek Dördüncü Turda, Zverev Elendi

ABD Açık'ta Swiatek Dördüncü Turda, Zverev Elendi

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Iga Swiatek dördüncü tura yükselirken, tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Alexander Zverev turnuvaya veda etti.

Kadınlar

New York kentinde düzenlenen turnuvanın yedinci gününde korta çıkan 2022 şampiyonu Polonyalı Swiatek, 29 numaralı seribaşı Rus Anna Kalinskaya ile karşılaştı. Rakibini 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden Swiatek, dördüncü turda 13 numaralı seribaşı Rus Ekaterina Alexandrova ile eşleşti.

Turnuvada 8 numaralı seribaşı Amerikalı Amanda Anisimova, Rumen Jaqueline Cristian'ı 6-4, 4-6, 6-2 ile; 2018 ve 2020 şampiyonu Japon Naomi Osaka ise 15 numaralı seribaşı Avustralyalı Daria Kasatkina'yı 6-0, 4-6, 6-3 ile 2-1 yenerek tur atladı.

Erkekler

Tek erkeklerde 2020 finalisti Alman Alexander Zverev, 25 numaralı seribaşı Kanadalı Felix Auger-Aliassime'ye 4-6, 7-6, 6-4, 6-4'lük setlerle 3-1 yenilerek turnuvaya erken veda etti.

8 numaralı seribaşı Avustralyalı Alex de Minaur, Alman Daniel Altmaier'i 3-1 yenerek son 16 arasında yer alırken, 15 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev de Hong Konglu Coleman Wong'u 3-2 mağlup ederek son 16'ya kaldı.