ABD Açık: Swiatek Dördüncü Turda, Zverev Elendi

ABD Açık'ta Iga Swiatek dördüncü tura yükseldi; Alexander Zverev turnuvaya veda etti. Naomi Osaka ve Amanda Anisimova da tur atladı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 09:57
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Iga Swiatek dördüncü tura yükselirken, tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Alexander Zverev turnuvaya veda etti.

Kadınlar

New York kentinde düzenlenen turnuvanın yedinci gününde korta çıkan 2022 şampiyonu Polonyalı Swiatek, 29 numaralı seribaşı Rus Anna Kalinskaya ile karşılaştı. Rakibini 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden Swiatek, dördüncü turda 13 numaralı seribaşı Rus Ekaterina Alexandrova ile eşleşti.

Turnuvada 8 numaralı seribaşı Amerikalı Amanda Anisimova, Rumen Jaqueline Cristian6-4, 4-6, 6-2 ile; 2018 ve 2020 şampiyonu Japon Naomi Osaka ise 15 numaralı seribaşı Avustralyalı Daria Kasatkina'yı 6-0, 4-6, 6-3 ile 2-1 yenerek tur atladı.

Erkekler

Tek erkeklerde 2020 finalisti Alman Alexander Zverev, 25 numaralı seribaşı Kanadalı Felix Auger-Aliassime'ye 4-6, 7-6, 6-4, 6-4'lük setlerle 3-1 yenilerek turnuvaya erken veda etti.

8 numaralı seribaşı Avustralyalı Alex de Minaur, Alman Daniel Altmaier'i 3-1 yenerek son 16 arasında yer alırken, 15 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev de Hong Konglu Coleman Wong'u 3-2 mağlup ederek son 16'ya kaldı.

