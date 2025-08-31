DOLAR
ABD Açık'ta Alcaraz ve Pegula Çeyrek Finalde

ABD Açık'ta Carlos Alcaraz ve Jessica Pegula, sırasıyla Arthur Rinderknech ve Ann Li'yi yenerek çeyrek finale yükseldi.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 23:18
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 23:18
ABD Açık'ta Alcaraz ve Pegula Çeyrek Finalde

ABD Açık'ta Alcaraz ve Pegula çeyrek finalde

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açıkta tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz ve tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı Jessica Pegula, çeyrek finale çıktı.

Erkekler: Alcaraz'tan güçlü galibiyet

New York kentinde düzenlenen turnuvanın sekizinci gününde korta çıkan tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, Fransız rakibi Arthur Rinderknech'i 7-6, 6-3 ve 6-4 setlerle 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Kadınlar: Pegula çeyrek finalde

Tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula, vatandaşı Ann Li'yi 6-1 ve 6-2 setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

