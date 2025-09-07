ABD Açık'ta Sabalenka üst üste 2. kez şampiyon

New York'ta turnuva sona erdi

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlar finalinde Belaruslu raket Aryna Sabalenka, ABD'li rakibi Amanda Anisimova'yı setlerde 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

New York kentindeki turnuvanın tek kadınlar finalinde 1 numaralı seribaşı ve son şampiyon Sabalenka, 8 numaralı seribaşı Anisimova ile karşı karşıya geldi.

Son şampiyon Sabalenka, 1 saat 34 dakika süren final karşılaşmasında 6-3 ve 7-6'lık setlerle rakibini 2-0 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Bu yıl ikinci kez grand slam finaline çıkan Anisimova, bu yılki Wimbledon finalinde Polonyalı Iga Swiatek ile karşılaşmış ve ABD'li raket, Polonyalı rakibine karşı 6-0, 6-0lık setlerle ağır bir yenilgi almıştı.