DOLAR
41,19 0%
EURO
48,31 0%
ALTIN
4.758,2 0%
BITCOIN
4.539.468,68 -0,06%

ABD Açık'ta Sabalenka üst üste 2. kez şampiyon

Aryna Sabalenka, ABD Açık finalinde Amanda Anisimova'yı 6-3, 7-6 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 01:09
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 01:09
ABD Açık'ta Sabalenka üst üste 2. kez şampiyon

ABD Açık'ta Sabalenka üst üste 2. kez şampiyon

New York'ta turnuva sona erdi

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlar finalinde Belaruslu raket Aryna Sabalenka, ABD'li rakibi Amanda Anisimova'yı setlerde 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

New York kentindeki turnuvanın tek kadınlar finalinde 1 numaralı seribaşı ve son şampiyon Sabalenka, 8 numaralı seribaşı Anisimova ile karşı karşıya geldi.

Son şampiyon Sabalenka, 1 saat 34 dakika süren final karşılaşmasında 6-3 ve 7-6'lık setlerle rakibini 2-0 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Bu yıl ikinci kez grand slam finaline çıkan Anisimova, bu yılki Wimbledon finalinde Polonyalı Iga Swiatek ile karşılaşmış ve ABD'li raket, Polonyalı rakibine karşı 6-0, 6-0lık setlerle ağır bir yenilgi almıştı.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: 5. Hafta - 6 Maç Tamamlandı
2
30 Ağustos Zafer Kupası Ankara'da Sona Erdi — 1470 Sporcu Katıldı
3
Çaykur Rizespor 3-1 Dinamo Batum — Hazırlık Maçında Galibiyet
4
EuroBasket 2025: Türkiye-İsveç Maçı — Bakan Bak Riga'da, Ataman Aynı İlk 5'le
5
ABD Açık'ta Sabalenka üst üste 2. kez şampiyon
6
EuroBasket 2025: Finlandiya Sırbistan'ı 92-86 Yenip Çeyrek Finalde
7
Okan Buruk: Osimhen’in ayağında ağrı var, durumu yarın netleşecek

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı