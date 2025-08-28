ABD Açık'ta Sabalenka ve Alcaraz 3. Turda
New York, dördüncü gün sonuçları
Sezonun son grand slam'i ABD Açıkta, turnuvanın dördüncü gününde Aryna Sabalenka ve Carlos Alcaraz 3. tura yükseldi.
Tek kadınlarda son şampiyon ve dünya 1 numarası Belaruslu raket Aryna Sabalenka, Rus rakibi Polina Kudermetova'yı 7-6, 6-2 setleriyle 2-0 yenerek üçüncü tura adını yazdırdı.
Tek erkeklerde ise dünya 2 numarası İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, İtalyan raket Mattia Bellucci'yi 6-1, 6-0, 6-3 setleriyle 3-0 mağlup ederek 3. tura çıktı.