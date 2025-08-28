DOLAR
ABD Açık'ta Sabalenka ve Alcaraz 3. Turda

ABD Açık'ta Aryna Sabalenka ve Carlos Alcaraz, dördüncü gün maçlarını kazanarak üçüncü tura yükseldi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 11:05
New York, dördüncü gün sonuçları

Sezonun son grand slam'i ABD Açıkta, turnuvanın dördüncü gününde Aryna Sabalenka ve Carlos Alcaraz 3. tura yükseldi.

Tek kadınlarda son şampiyon ve dünya 1 numarası Belaruslu raket Aryna Sabalenka, Rus rakibi Polina Kudermetova'yı 7-6, 6-2 setleriyle 2-0 yenerek üçüncü tura adını yazdırdı.

Tek erkeklerde ise dünya 2 numarası İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, İtalyan raket Mattia Bellucci'yi 6-1, 6-0, 6-3 setleriyle 3-0 mağlup ederek 3. tura çıktı.

