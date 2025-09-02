DOLAR
41,14 -0,03%
EURO
48,05 -0,34%
ALTIN
4.599,68 -0,06%
BITCOIN
4.448.009,73 0,59%

ABD Açık'ta Swiatek ve Osaka Çeyrek Finalde

ABD Açık'ta Iga Swiatek ve Naomi Osaka çeyrek finale yükseldi; erkeklerde de Minaur, Musetti ve Auger-Aliassime tur atladı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 00:13
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 00:13
ABD Açık'ta Swiatek ve Osaka Çeyrek Finalde

ABD Açık'ta Swiatek ve Osaka Çeyrek Finalde

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta, New York kentinde düzenlenen turnuvanın dokuzuncu gününde tek kadınlarda Iga Swiatek ve Naomi Osaka çeyrek finale yükseldi.

Tek Kadınlar

2022 şampiyonu ve 2 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek, 64 dakika süren maçta Rus Ekaterina Alexandrova'yı (13) 6-3 ve 6-1 setleriyle 2-0 yenerek çeyrek final biletini aldı.

Kariyerinde 2 ABD Açık şampiyonluğu bulunan Japon Naomi Osaka (23), bu yılın Fransa Açık şampiyonu ABD'li Coco Gauff'ı (3) 6-3 ve 6-2 ile turnuva dışında bıraktı.

Çek Karolina Muchova (11) da Ukraynalı Marta Kostyuk'u (27) 6-3, 6-7 ve 6-3 set sonuçlarıyla geçti.

Tek Erkekler

Avustralyalı Alex de Minaur (8), turnuvada 4. tura kadar çıkarak büyük bir başarı yakalayan dünya klasmanının 435 numarası İsviçreli Leandro Riedi'yi 6-3, 6-2 ve 6-1 setleriyle 3-0 mağlup etti.

İtalyan Lorenzo Musetti (10), İspanyol Jaume Munar6-3, 6-0 ve 6-1 setlerle 3-0 yendi.

Kanadalı Felix Auger-Aliassime (25) de Rus Andrey Rublev'i (15) 7-5, 6-3 ve 6-4 set sonuçlarıyla 3-0 mağlup ederek son 8 tenisçi arasına kaldı.

İLGİLİ HABERLER

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uğurcan Çakır Galatasaray'a Transfer Oldu: Trabzonspor 36 Milyon Avro Açıkladı
2
Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'a Veda: Rekor Bonservisle Galatasaray'a Transfer
3
Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Girona'ya Kiraladı
4
Galatasaray 3-1 Çaykur Rizespor — Süper Lig'de 4'te 4
5
Çaykur Rizespor, Göztepe'yi 6-3 Yenerek Ligde Kalmayı Garantiledi
6
Göztepe, Beşiktaş'ı 3-1 Yenerek Yarı Finale Yükseldi
7
Gheorghe Hagi'ye Romanya'da Devlet Nişanı

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark