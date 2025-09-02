ABD Açık'ta Swiatek ve Osaka Çeyrek Finalde

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta, New York kentinde düzenlenen turnuvanın dokuzuncu gününde tek kadınlarda Iga Swiatek ve Naomi Osaka çeyrek finale yükseldi.

Tek Kadınlar

2022 şampiyonu ve 2 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek, 64 dakika süren maçta Rus Ekaterina Alexandrova'yı (13) 6-3 ve 6-1 setleriyle 2-0 yenerek çeyrek final biletini aldı.

Kariyerinde 2 ABD Açık şampiyonluğu bulunan Japon Naomi Osaka (23), bu yılın Fransa Açık şampiyonu ABD'li Coco Gauff'ı (3) 6-3 ve 6-2 ile turnuva dışında bıraktı.

Çek Karolina Muchova (11) da Ukraynalı Marta Kostyuk'u (27) 6-3, 6-7 ve 6-3 set sonuçlarıyla geçti.

Tek Erkekler

Avustralyalı Alex de Minaur (8), turnuvada 4. tura kadar çıkarak büyük bir başarı yakalayan dünya klasmanının 435 numarası İsviçreli Leandro Riedi'yi 6-3, 6-2 ve 6-1 setleriyle 3-0 mağlup etti.

İtalyan Lorenzo Musetti (10), İspanyol Jaume Munar'ı 6-3, 6-0 ve 6-1 setlerle 3-0 yendi.

Kanadalı Felix Auger-Aliassime (25) de Rus Andrey Rublev'i (15) 7-5, 6-3 ve 6-4 set sonuçlarıyla 3-0 mağlup ederek son 8 tenisçi arasına kaldı.