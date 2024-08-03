Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Abdullah Öztürk'e Sponsorluk Desteği

Paralimpik şampiyonu masa tenisçi Abdullah Öztürk, Çitlekçi ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 16:31
Abdullah Öztürk'e Sponsorluk Desteği

Milli Masa Tenisçi Abdullah Öztürk’e Yeni Sponsor Desteği

Paralimpik oyunlar şampiyonu olan milli masa tenisçi Abdullah Öztürk, kuruyemiş firması Çitlekçi ile önemli bir sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşmanın imza töreni Tunçlar Holding Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi.

Paris 2024 Hazırlıkları Devam Ediyor

Abdullah Öztürk, 28 Ağustos’ta başlayacak Paris 2024 Paralimpik Oyunları için yoğun bir şekilde hazırlandığını belirtti. 2016 ve 2020 yıllarında kazandığı başarıların ardından Paris için de büyük bir sorumluluk taşıdığını ifade eden Öztürk, "Bugün burada Çitlekçi ailesi ile olan imza töreni çok önemli. Engelli sporcular olarak en büyük sorunumuz sponsor desteği bulmak. Çitlekçi ailesinin bizim yanımızda olması takdire şayan. Hedefim, üçüncü altın madalyamı kazanarak Türkiye'nin efsane sporcuları arasına girmek," dedi.

Engelsiz Şampiyonlar Akademisi Projesi

Öztürk, spor kariyerinin sonrası için planladığı Engelsiz Şampiyonlar Akademisi projesine de değindi. "Sporu bıraktıktan sonra arkamızdan gelecek olan engelli sporcu kardeşlerimize destek olacaklar. Bu, benim için büyük bir sevinç kaynağı," diye ekledi.

Çitlekçi'nin Vizyonu: Yeni Şampiyonlar Yetiştirmek

Tunçlar Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdullah Tunç, "Abdullah’ın Rio 2016 ve Tokyo 2020’den sonra Paris 2024’te de başarılı olacağına yürekten inanıyoruz. Onun şampiyon zihniyeti, bizim için büyük bir değer taşıyor. Amacımız, yeni Abdullah Öztürk'ler yetiştirmek," şeklinde konuştu.

Abdullah Öztürk’ün başarılarıyla gurur duyduğunu dile getiren Volkan Tunç, "O, sporun engel tanımadığını bir kez daha kanıtladı. Paris için de kendisini desteklemek için buradayız," ifadelerini kullandı. Sözlerin ardından milli sporcu, imza töreninin ardından masa tenisi oynadığı Tunçlar Holding yöneticilerine, Rio 2016 ve Tokyo 2020’de giydiği formayı hediye etti.

Son iki paralimpik oyunlar şampiyonu milli masa tenisçi Abdullah Öztürk, kuruyemiş firması...

Son iki paralimpik oyunlar şampiyonu milli masa tenisçi Abdullah Öztürk, kuruyemiş firması Çitlekçi ile sponsorluk anlaşması yaptı. Tunçlar Holding Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen sponsorluk anlaşmasında, Tunçlar Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdullah Tunç (fotoğrafta) konuşma yaptı.

Son iki paralimpik oyunlar şampiyonu milli masa tenisçi Abdullah Öztürk, kuruyemiş firması...

Son iki paralimpik oyunlar şampiyonu milli masa tenisçi Abdullah Öztürk, kuruyemiş firması Çitlekçi ile sponsorluk anlaşması yaptı. Tunçlar Holding Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen sponsorluk anlaşmasında, Tunçlar Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdullah Tunç (fotoğrafta) konuşma yaptı.

Son iki paralimpik oyunlar şampiyonu milli masa tenisçi Abdullah Öztürk, kuruyemiş firması...

Son iki paralimpik oyunlar şampiyonu milli masa tenisçi Abdullah Öztürk, kuruyemiş firması Çitlekçi ile sponsorluk anlaşması yaptı. Tunçlar Holding Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen sponsorluk anlaşmasında, Tunçlar Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdullah Tunç (fotoğrafta) konuşma yaptı.

Son iki paralimpik oyunlar şampiyonu milli masa tenisçi Abdullah Öztürk, kuruyemiş firması...

Son iki paralimpik oyunlar şampiyonu milli masa tenisçi Abdullah Öztürk, kuruyemiş firması Çitlekçi ile sponsorluk anlaşması yaptı. Tunçlar Holding Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen sponsorluk anlaşmasında, Tunçlar Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdullah Tunç (fotoğrafta) konuşma yaptı.

Son iki paralimpik oyunlar şampiyonu milli masa tenisçi Abdullah Öztürk, kuruyemiş firması...

Son iki paralimpik oyunlar şampiyonu milli masa tenisçi Abdullah Öztürk, kuruyemiş firması Çitlekçi ile sponsorluk anlaşması yaptı. Tunçlar Holding Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen sponsorluk anlaşmasında, Tunçlar Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdullah Tunç (fotoğrafta) konuşma yaptı.

Son iki paralimpik oyunlar şampiyonu milli masa tenisçi Abdullah Öztürk, kuruyemiş firması...

Son iki paralimpik oyunlar şampiyonu milli masa tenisçi Abdullah Öztürk, kuruyemiş firması Çitlekçi ile sponsorluk anlaşması yaptı. Tunçlar Holding Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen sponsorluk anlaşmasında, Tunçlar Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdullah Tunç (fotoğrafta) konuşma yaptı.

Son iki paralimpik oyunlar şampiyonu milli masa tenisçi Abdullah Öztürk, kuruyemiş firması...

Son iki paralimpik oyunlar şampiyonu milli masa tenisçi Abdullah Öztürk, kuruyemiş firması Çitlekçi ile sponsorluk anlaşması yaptı. Tunçlar Holding Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen sponsorluk anlaşmasında, Tunçlar Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdullah Tunç (fotoğrafta) konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Honda Civic'te Ağustos ayı indirimi patlaması! Sürüş keyfinin alasını yaşayacaksınız

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!

SGK arsa ve konut piyasasına el attı! Başvurulara koşun: 692.000 TL'den başlıyor

Konut kredisi alacaklar dikkat! O tarihi bekleyin faizler yüzde 1'den düşecek

Honda Civic'te Ağustos ayı indirimi patlaması! Sürüş keyfinin alasını yaşayacaksınız