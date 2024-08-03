Abdullah Öztürk'e Sponsorluk Desteği

Milli Masa Tenisçi Abdullah Öztürk’e Yeni Sponsor Desteği

Paralimpik oyunlar şampiyonu olan milli masa tenisçi Abdullah Öztürk, kuruyemiş firması Çitlekçi ile önemli bir sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşmanın imza töreni Tunçlar Holding Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi.

Paris 2024 Hazırlıkları Devam Ediyor

Abdullah Öztürk, 28 Ağustos’ta başlayacak Paris 2024 Paralimpik Oyunları için yoğun bir şekilde hazırlandığını belirtti. 2016 ve 2020 yıllarında kazandığı başarıların ardından Paris için de büyük bir sorumluluk taşıdığını ifade eden Öztürk, "Bugün burada Çitlekçi ailesi ile olan imza töreni çok önemli. Engelli sporcular olarak en büyük sorunumuz sponsor desteği bulmak. Çitlekçi ailesinin bizim yanımızda olması takdire şayan. Hedefim, üçüncü altın madalyamı kazanarak Türkiye'nin efsane sporcuları arasına girmek," dedi.

Engelsiz Şampiyonlar Akademisi Projesi

Öztürk, spor kariyerinin sonrası için planladığı Engelsiz Şampiyonlar Akademisi projesine de değindi. "Sporu bıraktıktan sonra arkamızdan gelecek olan engelli sporcu kardeşlerimize destek olacaklar. Bu, benim için büyük bir sevinç kaynağı," diye ekledi.

Çitlekçi'nin Vizyonu: Yeni Şampiyonlar Yetiştirmek

Tunçlar Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdullah Tunç, "Abdullah’ın Rio 2016 ve Tokyo 2020’den sonra Paris 2024’te de başarılı olacağına yürekten inanıyoruz. Onun şampiyon zihniyeti, bizim için büyük bir değer taşıyor. Amacımız, yeni Abdullah Öztürk'ler yetiştirmek," şeklinde konuştu.

Abdullah Öztürk’ün başarılarıyla gurur duyduğunu dile getiren Volkan Tunç, "O, sporun engel tanımadığını bir kez daha kanıtladı. Paris için de kendisini desteklemek için buradayız," ifadelerini kullandı. Sözlerin ardından milli sporcu, imza töreninin ardından masa tenisi oynadığı Tunçlar Holding yöneticilerine, Rio 2016 ve Tokyo 2020’de giydiği formayı hediye etti.

Son iki paralimpik oyunlar şampiyonu milli masa tenisçi Abdullah Öztürk, kuruyemiş firması Çitlekçi ile sponsorluk anlaşması yaptı. Tunçlar Holding Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen sponsorluk anlaşmasında, Tunçlar Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdullah Tunç (fotoğrafta) konuşma yaptı.

Son iki paralimpik oyunlar şampiyonu milli masa tenisçi Abdullah Öztürk, kuruyemiş firması Çitlekçi ile sponsorluk anlaşması yaptı. Tunçlar Holding Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen sponsorluk anlaşmasında, Tunçlar Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdullah Tunç (fotoğrafta) konuşma yaptı.

Son iki paralimpik oyunlar şampiyonu milli masa tenisçi Abdullah Öztürk, kuruyemiş firması Çitlekçi ile sponsorluk anlaşması yaptı. Tunçlar Holding Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen sponsorluk anlaşmasında, Tunçlar Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdullah Tunç (fotoğrafta) konuşma yaptı.

Son iki paralimpik oyunlar şampiyonu milli masa tenisçi Abdullah Öztürk, kuruyemiş firması Çitlekçi ile sponsorluk anlaşması yaptı. Tunçlar Holding Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen sponsorluk anlaşmasında, Tunçlar Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdullah Tunç (fotoğrafta) konuşma yaptı.

Son iki paralimpik oyunlar şampiyonu milli masa tenisçi Abdullah Öztürk, kuruyemiş firması Çitlekçi ile sponsorluk anlaşması yaptı. Tunçlar Holding Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen sponsorluk anlaşmasında, Tunçlar Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdullah Tunç (fotoğrafta) konuşma yaptı.

Son iki paralimpik oyunlar şampiyonu milli masa tenisçi Abdullah Öztürk, kuruyemiş firması Çitlekçi ile sponsorluk anlaşması yaptı. Tunçlar Holding Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen sponsorluk anlaşmasında, Tunçlar Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdullah Tunç (fotoğrafta) konuşma yaptı.

Son iki paralimpik oyunlar şampiyonu milli masa tenisçi Abdullah Öztürk, kuruyemiş firması Çitlekçi ile sponsorluk anlaşması yaptı. Tunçlar Holding Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen sponsorluk anlaşmasında, Tunçlar Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdullah Tunç (fotoğrafta) konuşma yaptı.