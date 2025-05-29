Açık Alan Hokeyi Süper Lig Şampiyonları Kupa Değerlendirmesi

Açık Alan Hokeyi Kadınlar ve Erkekler Süper Ligi'nde şampiyon olan takımların kaptanları ve başantrenörleri, final maçlarını ve kazandıkları şampiyonluk kupasını değerlendirerek, gelecek için hedeflerini paylaştı.

Nevşehir Belediyespor'un Başarısı

Nevşehir Belediyespor, Açık Alan Hokeyi Erkekler Süper Ligi'nin play-off finalinde Metpack Alanya Yıldızları'nı 6-0 yenerek, 2024-25 sezonunu şampiyon tamamladı. Başantrenör Mahmut Yunus Cengiz, ilk günden itibaren şampiyonluk hedefiyle çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

“Biz son 5 yıldır zaten ilk 2'de bulunan bir takımız,” diyen Cengiz, “Beşinci yılımızda yine ülkemizi Avrupa'da temsil edeceğiz. Son 4 yılda Avrupa şampiyonu olmuştuk ve bu sene de Konya'da yapılan Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda yine şampiyon olduk. Hedefimiz ülkemizdeki hokeyi Avrupa'nın tepesine taşımak,” ifadelerini kullandı.

Nevşehir Belediyespor kaptanı Hasari Erdoğan ise “Şampiyonluk ilk maçtan itibaren sahaya çıkmadan başlar. Her maça ve antrenmana çıktığımızda şampiyonluk isteğiyle devam ettik ve hedef öyle geldi,” dedi. Avrupa Kupası'na katılacaklarını vurgulayan Erdoğan, “Avrupa'da 4 yıldır şampiyonluk yaşıyoruz, bu sene de Avrupa'da yine şampiyon olup inşallah beşinci kupayla geliriz,” şeklinde konuştu.

Gaziantep Polisgücü'nün Hedefleri

Gaziantep Polisgücü'nün başantrenörü Yusuf Kasım, çocuklarının şampiyonluğa inandığını belirterek, “Bu şampiyonluğu son 5 yıldır gazi şehrimize getiriyorduk. Burada da çocuklarımızla doğru stratejiyle sonuca ulaştık,” dedi. Kasım, Gaziantep'in hokeyde Türkiye’nin lokomotifi haline geldiğini, Avrupa'da da bu konumu koruduğunu ifade etti.

Gaziantep Polisgücü kadınlar takımının son 9 yılda tarih yazdığını, erkek takımının ise yarı finalde kaybettiğini aktaran Kasım, “Süper lige ve alt liglere yüzlerce sporcu yetiştiriyoruz. Amacımız Avrupa'da şampiyon olmak ve ülkemizi temsil etmek,” diye ekledi.

Gaziantep Polisgücü kaptanı Perihan Çınar ise, “Alanya'dan şampiyon döneceklerine olan inançlarının tam olduğunu” vurgulayarak, “Geçen yıl da burada şampiyonluğumuzu ilan etmiştik. Bu sene de birçok eksiğimiz vardı ama bu başarı çok değerli,” dedi.

Açık Alan Hokeyi Kadınlar ve Erkekler Süper Ligi'nde şampiyon olan takımların kaptanları ve başantrenörleri final maçlarını ve şampiyonluk kupasını değerlendirdi. Nevşehir Belediyespor Başantrenörü Mahmut Yunus Cengiz, açıklama yaptı.

Açık Alan Hokeyi Kadınlar ve Erkekler Süper Ligi'nde şampiyon olan takımların kaptanları ve başantrenörleri final maçlarını ve şampiyonluk kupasını değerlendirdi. Nevşehir Belediyespor Başantrenörü Mahmut Yunus Cengiz, açıklama yaptı.