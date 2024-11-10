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Acun Ilıcalı'dan Şampiyonluk Mesajı ve Galatasaray'a Sert Tepki

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, şampiyonluk hedefini vurgularken, hakem kararlarına ve Galatasaray'a sert eleştirilerde bulundu.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 23:56
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 23:56
Acun Ilıcalı'dan Şampiyonluk Mesajı ve Galatasaray'a Sert Tepki

Fenerbahçe, Şampiyonluk İçin Hedef Belirledi

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Ülker Stadı'nda oynanan ve 4-0 kazandıkları Net Global Sivasspor maçının ardından basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, takımın galibiyeti sonrasında, "Şampiyonluğu istiyoruz, yakın takipteyiz. Ancak futbolda neler olacağını hep beraber göreceğiz" dedi.

Hakem Kararlarına İtiraz

Ilıcalı, Fenerbahçe için yaşanan haksızlıklarla mücadele edeceklerini vurgulayarak, "Bütün anlattığımız haksızlıklar unutuluyor mu? Dünya böyle bir dünya mı?" ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın yaptığı açıklamalara tepki gösteren Ilıcalı, "Eğer tiyatro oynanmazsa, yeni bir film ya da dizinin yeni bir bölümünü görmezsek, şampiyonluk konusunda kendimizi favori görüyoruz" şeklinde konuştu.

Galatasaray ile Gerilimi Tırmandıran Açıklamalar

Galatasaray ile hakem kararları konusunda yaşadığı tartışmaları da dile getiren Ilıcalı, "Pozisyonları tartışmaya açan biz değiliz. Teklif Galatasaray'dan geldi. Ancak sonrasında bu konuda yalan söylemeyi tercih ettiler" dedi. Ilıcalı, "Teraziden kaçan hırsızdır dediniz, teraziden kaçtınız" diyerek sert bir eleştiride bulundu.

Türk Futbolunda Adalet Talebi

Ilıcalı, Türk futbolunda yaşanan adaletsizliğin üzerine gitmeye devam edeceklerini belirterek, "Haksızlıkla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Biz Türk futbolu için adalet istiyoruz" vurgusunu yaptı. Ayrıca, federasyonun bu konuda adım attığını ve yabancı hakemlerin pozisyonları inceleyeceğini duyurdu.

Sonuç ve Beklentiler

Acun Ilıcalı, "Bu süreçte yaşanan haksızlıkların altında kalmayacağız. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne gidecekse bu bizim topladığımız puanlarla olacak" dedi. Son olarak, Türk futbolunun daha adil bir yapıda şekillenmesi temennisinde bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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