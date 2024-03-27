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Acun Ilıcalı'dan Türk futboluna eleştiri: "Seyredilebilirlikten çıktı!"

Acun Ilıcalı, Beyaz TV'de katıldığı programda Türk futboluyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ilıcalı'nın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Yayın Tarihi: 27.03.2024 19:25
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 19:25
Acun Ilıcalı'dan Türk futboluna eleştiri: "Seyredilebilirlikten çıktı!"

Acun Ilıcalı, Beyaz TV'de katıldığı programda Türk futboluyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, futbolun seyredilebilirlikten çıktığını ve hakemlerin hatalarının komplo teorilerine yol açtığını savundu.:

"KURALLARIN İSTİSMARI ARTIYOR"

"Futbol sahalarında yaşanan sakatlık olaylarına ilişkin şüphelerin arttığını gözlemliyorum. Maçlarda oyuncuların sık sık yere yatması ve oyunun kesilmesi durumu, futbol kurallarının istismar edilmesine işaret ediyor. Bu durumun artmasıyla birlikte maçların akışı da bozuluyor. Bu, Fenerbahçe, Galatasaray veya Beşiktaş gibi belirli takımlarla sınırlı değil. Futbolu uzun yıllardır izleyen biri olarak böyle bir durumu hiçbir zaman yaşamadım.

"OYUNU BOZMA AMACINA YÖNELİK BİR SİSTEM"

Bir oyuncunun sakatlık yaşadığını iddia ederek kenara gittikten sonra hemen sonra sağlıklı bir şekilde oyuna geri dönmesi inandırıcı değil. Bu durum, maçın akışını bozmak amacına yönelik bir sistem olarak algılanabilir. Hakemlerin, oyuncuların yaşadığı sakatlıklara ilişkin daha dikkatli davranması gerekiyor.

"FEDERASYONA ÇAĞRI"

Futbol Federasyonu'na çağrıda bulunarak, sakatlık durumlarında bir oyuncunun oyuna geri dönmesinin belirli bir süre boyunca engellenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda alınacak net bir kural, futbolun akışını korumak adına önemli olacaktır. Türkiye'de futbolun seyir keyfi, bu tür olaylar yüzünden azalmış durumda. Bu sadece Türkiye'ye özgü bir sorun ve bu durumun düzeltilmesi gerekiyor. Yunanistan gibi ülkelerde dahi bu tarz sorunlar yaşanmıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, bu duruma izin vermemeli!

"YABANCI HAKEM GETİRME TEKLİFİ"

Özellikle Olympiakos-Panathinaikos maçında bir Alman hakemin yönetmesi, hakemlerin uluslararası arenada daha objektif ve adil kararlar verebileceğini gösteriyor. Eğer futbol sahalarında huzur isteniyorsa, tek çözüm yabancı hakemlerin getirilmesidir. Hakemlerin kararlarına dair oluşan spekülasyonlar ve komplo teorileri son bulmalıdır. VAR sistemi, artık her kararın tartışmalara neden oluyor."

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