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Acun Ilıcalı: Hull City'ye Konsantrasyonum Tam

Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'deki görevinden ayrıldıktan sonra takımına odaklandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 16:43
Acun Ilıcalı: Hull City'ye Konsantrasyonum Tam

Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, tüm enerjisini takıma vereceğini duyurdu. Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından Hull City'nin başarısı için yoğun bir şekilde çalıştıktan sonra basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başkan Ilıcalı'dan Transfer ve Hedefler

Hull City'nin İstanbul kampında basınla bir araya gelen Acun Ilıcalı, yeni teknik direktörleri Sergej Jakirovic ile sezona başlayacaklarını belirtti. Jakirovic'in takımın performansını ileri götüreceğini vurgulayan Ilıcalı, kulübün kadro değerinin 50 milyon euroyu bulduğunu ifade etti.

Transfer yasağı konusunda ise, “Çeşitli başvurular yaptık. Beklentimiz olumlu yönde. Yakında karar çıkmasını umuyoruz.” ifadelerini kullandı. Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'deki görevinde Hull City'nin performansının olumsuz etkilendiğini de itiraf etti.

Kulübü Satmak Gibi Bir Düşüncem Yok

Kulübü satacağına dair çıkan iddialara yanıt veren Ilıcalı, “Kulübü satmak gibi bir düşüncem yok, içimde bulunduğum durumdan mutluyum. Başka bir kulübe satılacağımdan bahsetmek yanlış.” dedi. Kulübün geleceği ile ilgili umutlu olduğunu belirten Ilıcalı, “Güzel başarılar elde edeceğiz.” diye ekledi.

Türk Oyunculara Vurgu

Hull City'nin kadrosunda Türk oyuncuların bulunmasının kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Ilıcalı, “Türk futbolculara olan ilgim her zaman devam edecek. Takımımda Türk oyuncuların yer alması benim için gurur verici.” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Hakkında Gelişmeler

Fenerbahçe'deki durumu ile ilgili de konuşan Ilıcalı, kulüpte güçlü bir kadronun oluştuğunu ve destek vermeye devam edeceğini duyurdu. Abdülkadir Ömür’ün Türkiye’de kalma isteğine de değinen Ilıcalı, “Futbolcularımı asla engellemeyeceğim. İstediği zaman Türkiye’de oynayabilir.” sözlerini sarf etti.

Gelecek Hedefleri

Hull City Sportif Direktörü Jared Dublin, transfer yasağına rağmen planlar üzerinde çalışmaya devam ettiklerini ifade ederken, Teknik direktör Jakirovic de hedeflerinin ilk 10 içinde yer almak olduğunu belirtti. “Daha iyiye gitmek için çabalıyoruz.” dedi.

İngiltere Championship ekibi, Hull City’nin İstanbul kampı kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu...

İngiltere Championship ekibi, Hull City’nin İstanbul kampı kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya Hull City Başkanı Acun Ilıcalı (solda), Hull City Sportif Direktörü Jared Dublin (sağda) ve Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic (ortada) katıldı.

İngiltere Championship ekibi, Hull City’nin İstanbul kampı kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu...

İngiltere Championship ekibi, Hull City’nin İstanbul kampı kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya Hull City Başkanı Acun Ilıcalı (solda), Hull City Sportif Direktörü Jared Dublin (sağda) ve Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic (ortada) katıldı.

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