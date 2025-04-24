Adana'da Durgunsu Kano Uluslararası Bahar Kupası Heyecanı Başladı

Adana, Durgunsu Kano Uluslararası Bahar Kupası ile spor dünyasına ev sahipliği yapıyor. Türkiye Kano Federasyonu tarafından Seyhan Baraj Gölü'nde organize edilen bu prestijli yarışlar, kano sporcusu Kağan Ege Baran adına düzenleniyor. Yarışlara 36 kulüpten 326 sporcu katılmakta ve 14 kategoride mücadele etmektedir.

Yarışmalarda İlk Gün Coşkusu

Sporcular, gün içerisinde 1000 metrelik parkurda yapılan eleme ve yarı final yarışlarında en iyi süreyi elde etmek için büyük bir özveri gösterdiler. Yarışlar, yarın 1000 metre final ve 500 metre eleme yarışlarıyla devam edecek olup, 26 Nisan Cumartesi günü 500 metre yarı final ve final yarışlarıyla sona erecek.

Geçtiğimiz Trajedi

Durgunsu Kano Uluslararası Bahar Kupası'nın gerçekleştirildiği günlerde, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaşanan bir trajedi akıllarda tazeliğini koruyor. 28 Mart'ta Sapanca Gölü'nde açılan 7 sporcu ve 1 eğitmenin bulunduğu kanolar, şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Olayda 6 sporcu ile eğitmen sudan çıkarıldı, ancak Kağan Ege Baran (15) isimli Sakarya Gençlik Merkezi Kulübü sporcusunun cesedi kıyıdan yaklaşık 1,5 kilometre açıkta bulunmuştu.

Bu yıl düzenlenen Durgunsu Kano Uluslararası Bahar Kupası, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

Adana'da Durgunsu Kano Uluslararası Bahar Kupası yarışları başladı. Türkiye Kano Federasyonu tarafından Seyhan Baraj Gölü'nde organize edilen ve kano sporcusu Kağan Ege Baran adına düzenlenen yarışlarda, 36 kulüpten 326 sporcu 14 kategoride mücadele ediyor.

Adana'da Durgunsu Kano Uluslararası Bahar Kupası yarışları başladı. Türkiye Kano Federasyonu tarafından Seyhan Baraj Gölü'nde organize edilen ve kano sporcusu Kağan Ege Baran adına düzenlenen yarışlarda, 36 kulüpten 326 sporcu 14 kategoride mücadele ediyor.